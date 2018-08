Oma und Enkel packen für Urlaub an

Anke Beißer

Markgrafpieske (MOZ) Der Vorteil liegt auf beiden Seiten. Wer auf dem Pfarrhof in Markgrafpieske für ein paar Tage Quartier nimmt, kann das Portmonee getrost stecken lassen. Gezahlt wird mit helfender Hand. So kommt letztlich auch die Gartenpflege nicht zu kurz.

Die evangelische Kirchgemeinde Markgrafpieske verfügt neben ihrem Gotteshaus über den Pfarrhof samt äußerst großzügigem Garten, Haus und Nebengelassen. Das alles zu hegen, zu pflegen und im Wert zu erhalten ist eine Aufgabe, die die überschaubare Zahl an Protestanten schon mal an die Grenze ihrer Möglichkeiten bringt. Ehrenamtliches Engagement steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Da hat Pfarrer Stefan Felmy aus der Not eine Tugend gemacht. Aus der Schweiz kannte er die Praxis „Urlaub gegen Hand“. Dabei wird das Quartier nicht in barer Münze beglichen, sondern mit Helferdiensten.

Da das Pfarrhaus ohnehin ein sehr offenes ist, Gäste, die länger blieben, oft mit angepackt hatten, um Dankbarkeit zu zeigen, überzeugte der 64-Jährige seinen Gemeindekirchenrat. Ursula Horn, die diesem vorsteht, kümmert sich um das Projekt. „Wir haben das ja schon immer so gehandhabt, jetzt hat alles einen Namen“, sagt die 79-Jährige. Sie weiß die Möglichkeit zu schätzen, genießt es andere Menschen kennen zu lernen und zieht daraus eine seelische und geistige Bereicherung.

Derzeit ist Beatrix Hasenkämper mit ihrem Enkel Leon für knapp 14 Tage zu Gast. Die 60-Jährige aus Wuppertal ist durch Zufall auf die Übernachtungsmöglichkeit in Markgrafpieske gestoßen. Mit dem Landstrich an sich konnte sie nichts anfangen, war noch nie Brandenburg. „Das Foto vom Garten gab den Ausschlag. Das hätte auch in Dänemark seien könnten, da wollte ich einfach nur hin.“ Zu Hause habe sie auch einen wilden Garten, als es dann aber nur noch heiß und trocken war, wollte sie weg.

Der Kontakt zu Felmy war schnell hergestellt. Er bat als Gegenleistung für das Quartier im Bungalow um täglich zwei Stunden Hilfe – Gartenpflege, jäten, gießen, Zaun streichen. „Das war ein faires Angebot. Es gibt auch andere, mit mehr geforderten Stunden. Aber es soll ja Urlaub sein, Zeit für Entdeckungen und Erholung bleiben.“ Die Aufgaben hat sich das Duo geteilt. Der Achtjährige übernimmt das Sprengen, seine Oma das meiste andere. „Ich sollte zweimal mähen, einmal hab ich schon“, sagt sie. Das sei das reinste Abenteuer gewesen. Denn dafür galt es einen Traktor zu lenken, was sie nie zuvor gemacht hatte und wofür sie auch keine Einweisung bekam – Pfarrer Felmy ist selbst unterwegs. Sogar Mischlingshündin Emmi hat eine Aufgabe übernommen. „Sie fängt Fliegen und frisst sie“, erzählen die Feriengäste lachend.

Beatrix Hasenkämper weiß diese Art von Urlaub zu schätzen. Nichts planen, sich darauf einlassen, was geschieht, offen sein für Neues und Vertrauen haben ins Leben, das ist ihre Devise. „Wir haben nicht viele Leute getroffen, aber wenn, waren sie sehr freundlich.“ Leon hat vor allem das viele Grün beeindruckt. Jeder Ausflug zum See oder in die Stadt sei eine „Waldrundfahrt“, fasst er seine Eindrücke treffend zusammen.