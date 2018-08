Grundschulen sind an ihrer Kapazitätsgrenze

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Was das Integrierte Ortsentwicklungskonzept (Inoek) konkret bedeutet, erklärt die MOZ in einer kleinen Serie. Heute: Bildung und Kultur.

Für Kinder- und Jugendbildung gibt es acht Kindertagesstätten/Horte sowie zwei Grundschulen. Alles ist fußläufig oder mit Bus oder Straßenbahn erreichbar. Insgesamt liegt die Auslastung der Kitas bei zirka 90 Prozent. Der künftige Bedarf liegt bei rund 60 Kitaplätzen mehr.

In Schöneiche gibt es zwei Grundschulen der Klassen 1 bis 6: die Storchenschule in der Dorfaue sowie die „Bruno-Hans Bürgel“-Schule in der Prager Straße – mit insgesamt 638 Schülern. Laut Schulentwicklungsplanung ist die Raumsituation jedoch in den Schulen zunehmend angespannt, was auch mit der Umsetzung von Inklusion und zeitgemäßen pädagogischen Konzepten zusammenhängt. Oft sind die Gruppenräume zu wenig und klein. Im Schuljahr 2016/17 wurden an den Grundschulen insgesamt 37 Kinder (Storchenschule: 21 Kinder, „Bruno-Hans Bürgel“-Schule: 16 Kinder) mit sonderpädagogischem Förderbedarf betreut. Das Inoek-Szenario geht von einer Zunahme der Schülerzahlen bis zum Jahr 2020 von 43 Personen, also etwa sechs Prozent aus.

Da die Oberschule 2003 aufgegeben wurde, fehlen insgesamt weiterführende Schulen. In den letzten drei Jahren wechselten mit knapp 50 Prozent die Mehrheit der Schüler nach der Grundschule auf ein Gymnasium. 29 Prozent der Schüler wechselten auf eine Oberschule in der Region und 17 Prozent wählten die Gesamtschule in Woltersdorf.

Ein weiteres Bildungsangebot ist die Gemeindebibliothek, die 2016 14 500 Besucher zählte.

In der Kulturlandschaft haben die Kulturgießerei und die ehemalige Schlosskirche regionale Bedeutung. Hier finden zum Beispiel Konzerte, Theateraufführungen oder Kreativkurse statt. Im Schnitt besuchen jährlich 17 000 Besucher die Kulturgießerei. Außerdem finden in Schöneiche regelmäßig mehrere große Veranstaltungen statt: Beim Musikfest vor zwei Jahren wurden 42 Veranstaltungen an 15 unterschiedlichen Orten organisiert.

Trotzdem wird das Kulturangebot von Teilen der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Und die bekannten Stätten, wie die ehemalige Schlosskirche, sind stark ausgelastet. Der historische Raufutterspeicher könnte mehr genutzt werden. Jedoch besteht dort und bei der Kulturgießerei Sanierungsbedarf.

Im Bereich Soziales ist das Kinder- und Jugendzentrum in der Prager Straße ein beliebter Treffpunkt für 10- bis 25-Jährige. Neben dem Proben- gibt es einen Fitness- und Theaterraum. Gezählt wurden 10 000 Besuche pro Jahr.

Für ältere Bewohner bieten der Seniorenclub und das Seniorenbüro vielerlei Angebote. Allerdings fehlt es an einer offenen und generationsübergreifenden Begegnungsstätte. Damit einher geht das geringe Angebot für Familien mit kleinen Kindern. Mit 37 Vereinen sowie zehn Initiativen besteht die Möglichkeit sich sportlich, kulturell oder geschichtlich zu betätigen. Doch mit Überalterung und zu geringen Nachwuchs haben nicht nur Kulturvereine zu kämpfen.