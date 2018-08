„Sandmann hat Wohnrecht auf Lebenszeit“

dpa

Potsdam (dpa) Mit mehr als 1400 Kindern und ihren Eltern feiert der Filmpark Babelsberg am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen.

„Unsere Gäste sind Familien, die sich sonst einen Besuch im Filmpark kaum leisten könnten“, sagte der Geschäftsführer des Filmparks, Friedhelm Schatz, am Freitag. Die rund 600 Familien aus ganz Brandenburg können nach der Eröffnung im Vulkan die Stuntshow erleben und anschließend auf Erkundungstour in den Filmkulissen des Themenparks gehen.

Die jüngste Attraktion in dem Park mit Kulissen von Filmen wie „Der kleine Muck“ oder „Monuments Men“ ist das Außenset der Insel Lummerland, in dem nach dem aktuellen Kinofilm „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ bald die Fortsetzung „Jim Knopf und die Wilde 13“ gedreht werden soll. „Bei uns gibt es das Kino zum Anfassen“, betonte Schatz. „Und das soll auch bei aller Digitalisierung in unserer hochkommunikativen Welt so bleiben.“

Durch die Flut von immer stärkeren Reizen in immer schnellerer Abfolge setze auch bei jüngeren Leuten eine Ermüdung ein, stellte Schatz fest. „Es gibt eine Renaissance für Dreidimensionalität, Anfassen und Original. Eine Sehnsucht nach Dingen, die man anfassen kann und die eine Geschichte erzählen. (...) Dann wollen unsere Besucher bei Lukas' Lokomotive Emma auch auf Blech klopfen.“

Daher setzt Schatz nicht in erster Linie auf ständig neue Attraktionen. Die Halbwertzeit von Kinofilmen sei auf wenige Wochen geschrumpft. Dagegen setze der Filmpark auch auf Bewährtes, das die Zeiten überdauere. „Bestes Beispiel für mich ist das kleine, charmante Figürchen Sandmann, der hier Wohnrecht auf Lebenszeit hat.“

„Wenn in unserer Ausstellung ein Opa seinem Enkel erzählt, wie der Sandmann in der Sputnik-Rakete fliegt - dann kriegen beide leuchtende Augen“, berichete der Park-Geschäftsführer. Nicht ohne Grund sei der Sandmann die einzige Figur, die vom Fernsehen der DDR überlebt habe.

Bewährt ist auch die tägliche Stuntshow, mit der schon am 15. August 1993 der damalige Filmerlebnispark „Babelsberg Studiotour“ eröffnet wurde. Damals sei die Neugier auf die legendären Ufa- und Defa-Studios riesengroß gewesen, erinnerte sich Schatz. „In den 1990er Jahren kamen jährlich bis zu eine halbe Million Besucher, inzwischen sind wir bei 300 000 bis 400 000 Gästen.“ Der Filmpark hat rund 150 feste Mitarbeiter, bei speziellen Events wie etwa den Horrornächten zu Halloween arbeiten dort bis zu 400 Menschen. Der Jahresumsatz liegt laut Schatz zwischen 10 und 20 Millionen Euro.

Wachstum mit immer neuen Attraktionen sei nicht sein Ziel, unterstrich der 66-Jährige, der noch lange nicht ans Aufhören denkt. „Mein emotionales Epizentrum wird immer der Filmpark sein!“ Zwar arbeite derzeit ein Team von jungen Mitarbeitern an einem neuen Konzept für die kommenden Jahre. Ende August solle das Konzept vorliegen. „Aber wir bleiben ein Themenpark, das ist gesetzt - mit den drei Bausteinen: Inhalte, Unterhaltung und Shows.“