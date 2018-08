Land genehmigt Haushalt 2018

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Innenministerium hat endgültig den Stadthaushalt 2018 genehmigt. Die gute Nachricht erreichte die Kämmerei am Donnerstagnachmittag. Bereits im Anhörungsschreiben vom 25. Juli hatte das Land eine Genehmigung in Aussicht gestellt. Nachdem die Stadt dem Land kurz darauf mitteilte, allen Auflagen zuzustimmen, folgte nun die schnelle Rückmeldung aus Potsdam. Neben dem Haushaltssicherungskonzept wurden auch ein Teilbetrag der festgesetzten Kredite für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Mit diesen werden langfristig angelegte Investitionen in die Haushalte der nächsten Jahre mit eingestellt, um Aufträge komplett vergeben zu können.

Die Auflagen sind nicht ohne. Statt wie bisher geplant erst 2032 muss die Stadt nun schon bis 2030 den gesetzlichen Haushaltsausgleich anpeilen, das heißt, alle Kassenkredite abbauen. Mit dem für Frankfurt rund 50 Millionen Euro umfassenden Teilentschuldungspaket des Landes kann die Stadt in den nächsten fünf Jahren zwar gut die Hälfte ihres Defizits loswerden. Trotzdem müssen nun Jahr für Jahr große Überschüsse erwirtschaftet werden. Mit dem Haushalt 2018 hatte Frankfurt erstmals seit 16 Jahren überhaupt wieder ein Plus im Ergebnis ausweisen können. Allerdings bekommen die Kommunen ab 2019 auch wieder einen höheren Anteil an den Landeseinnahmen, die sogenannte Verbundquote steigt von 20 auf 21 Prozent. Auch bei den Ausgaben für Kultur und Soziales soll Frankfurt entlastet werden.

Weitere wichtige Auflage ist die Fortschreibung der Personal- und Stellenentwicklungsplanung. Außerdem muss mit dem nächsten Haushalt endlich der erste geprüfte Jahresabschluss 2010 mit vorlegt werden. Dieser befindet sich im Moment noch beim Rechnungsprüfungsamt.

Dank der Genehmigung für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen kann die Stadt nun auch Schulsanierungen (unter anderem Kleist-Oberschule sowie Haus E des OSZ) sowie die Rathaussanierung in Angriff nehmen. Die Modernisierung und Instandsetzung des ramponierten, historischen Bauwerkes soll rund 25 Millionen Euro kosten.

Bevor die Haushaltssatzung in Kraft treten kann, müssen die Stadtverordneten noch den Genehmigungsauflagen zustimmen. Der sogenannte Beitrittsbeschluss soll der SVV in der Sitzung am 15. September zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Erst mit der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung endet auch die vorläufige Haushaltsführung. Dann können auch wieder freiwillige Zuschüsse der Stadt an Vereine oder Institutionen ausgezahlt werden. Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von rund 245 Millionen Euro. Das meiste Geld fließt in Sozialleistungen und Personal.

In der Pressemitteilung bedankte sich die Stadt am Freitag „ausdrücklich für die konstruktive Zusammenarbeit beim Ministerium“. Die schnelle Genehmigung des Landes sei von der Verwaltungsspitze mit großer Freude zur Kenntnis genommen worden.(thg)