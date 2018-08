Grüne Idylle mit Sternschnuppengenuss

Erfrischung bei der Hitze: Die zum Campingplatz-Gelände gehörende, bestens gepflegte Badestelle am See lockt in diesen Hochsommertagen ganz besonders. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Münchehofe/Mü Nächstes Jahr haben sie Silberjubiläum. Nein, nicht als Paar, sondern als Camper in Münchehofe. „Seit 1994 kommen wir hierher“, erzählt Sigrid Püschel, die mit ihrem Mann Jürgen aus der Gemeinschaft am Rande des Müncheberger Ortsteils Münchehofe nicht mehr wegzudenken ist. Fast ein Vierteljahrhundert, da ist das weitläufige Areal, das rund 100 Dauercampern Platz bietet und weitere Kapazitäten für etwa 50 Kurzzeit-Gäste hat, zum zweiten Zuhause geworden. Sigrid Püschel und ihr Mann Jürgen sind echte Berliner, wohnen in der „Platte“ im Marzahn, genauer gesagt im Viertel Springpfuhl. Doch sozusagen nur ein Katzensprung sei es hier hinaus in die grüne Idylle, zu Ruhe pur.

Die Dauercamper müssen nicht lange überlegen, um einige Punkte aufzuzählen, warum es denn in Münchehofe so schön ist. Die Begeisterung sprudelt nur so aus Sigrid Püschel heraus: „Ich bin ja früh immer joggen, da sieht man zum Beispiel den seltenen Buntspecht. Oder die Kraniche – gerade dann, wenn Balzzeit ist.“ Und es gebe gerade bei der sonst drückenden Hitze dieser Tage kaum etwas Besseres, als mit einem Gartenbett unterm Baum zu nächtigen, Moskitonetz als Schutz, den Sternenhimmel über sich, vielleicht noch ein Igel vorbeihuschend.

Apropos Sternenhimmel: Der lässt sich in der Märkischen Schweiz ungestört durch den städtischen Lichtsmog in der Metropole Berlin genießen. „Den Blutmond haben wir hier besonders herrlich sehen können“, und Jürgen Püschel verweist ergänzend auf so manche Sternschnuppe, die sie hier schon zu Gesicht bekommen hätten. Freunde aus Irland lassen sich von dieser Begeisterung ebenso anstecken und schauen besuchsweise vorbei wie die Familie. Gerade mit den Kindern geht Sigrid Püschel gern auf Biberspurentour. Auch als „Kräuterhexe“ hat sie in der Camper-Gemeinschaft eine gewisse Bekanntheit.

Ebenfalls schon seit 20 Jahren fest verwurzelt auf dem Areal, 2017 sogar von Berlin nach Müncheberg übergesiedelt, ist Jörg Pochadt. Der Dauercamper wirkt neben Platzwart Frank Bornstein, der sich primär um alles kümmert, gern mal als Helfer mit hausmeisterlichem Geschick. Da ein Handgriff, dort ein hilfreicher Arbeitsgang, dafür wird er von den anderen geschätzt. Ihm macht das Spaß, und gerade der Zusammenhalt sei einer der wichtigsten Punkte auf dem Platz. So wurden erst vergangenes Jahr nicht nur acht Tonnen Sand zur Verschönerung des Strandes unten am See angefahren. Auch der sehenswerte und belebte Spielplatz ist in echter Gemeinschaftsarbeit entstanden: „Fast jeder hier hat sich da beteiligt“, sei es mit einem Geldbetrag oder aktivem Zupacken.

Luxus sucht man auf dem Campingplatz vergeblich. Außer dem Spielplatz für die Jüngsten, um keine Langeweile aufkommen zu lassen, gibt es noch einen Imbiss und eine Tischtennisplatte. Dort, betont Sigrid Püschel, gebe es auch fast immer jemanden, mit dem man spielen könne, ganz egal welcher Altersgruppe. Eine liebevoll eingerichtete Küche sei der Ersatz dafür, wenn wegen der höchsten Waldbrandstufe derzeit nicht gegrillt werden dürfe: „Dann werden die Würste halt dort in der Pfanne gemacht.“

Die Dauercamper sind eine Art große Familie, wo man, wie kürzlich bei der Fußball-WM, auch mal bei den Nachbarn vorbeischaut, da die Spiele zeitlich diesmal für das Gruppenerlebnis an der Leinwand im Freien zu früh lagen. Doch es gibt eben auch noch die Kurzzeit-Gäste, von denen auch der eine oder andere etwas länger verweile als anfangs gedacht. Manche melden sich gezielt an, andere kommen unverhofft, sind froh über diese Unterkunftsmöglichkeit direkt am durchs Dorf führenden Europäischen Fernradweg R1. Illustre Gäste gab es da schon. „Man staunt über Leute um die 80, die an diesem Tag bereits 120 Kilometer hinter sich haben, ebenso 120 am Vortag, während die nächste Etappe tags darauf ansteht“, sagt Pochadt beinahe ehrfurchtsvoll. Oder ein Biker, der von Russland kam, über 3000 Kilometer unterwegs ist, ergänzt Sigrid Püschel.

Sie selbst, Postfrau von Beruf und damit jede zweite Woche ohnehin dienstlich pro Tag um die 20 Kilometer im Sattel, liebt auch hier draußen im Grünen das Radfahren. Zum Beispiel nach Müncheberg für eine Besorgung. Oder 54 Kilometer bei der jüngsten MOZ-Tour, wo sie auch dabei war. Auf dem Platz selbst werden unter anderem jedes Jahr ein Neptunfest – bei dem dann Jürgen Püschel mit seinem Rauschebart gefragt ist – und ein kleineres Herbstfest organisiert.