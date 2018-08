„Kirche bleibt im Dorf“

Auch Innen strahlt die Kirche nun in neuem Glanz. Gefeiert wird mit einem Festgottesdienst am 26. August. © Foto: privat

Sandra Euent

Hoppenrade (MOZ) Die Hoppenrader Kirche strahlt nicht mehr nur von außen. Auch innen konnte der Backsteinbau von 1895 nun instand gesetzt werden. Das soll mit einem Festgottesdienst am 26. August gefeiert werden.

Die Baumaßnahmen an der Außenhülle der Kirche hatten 2012 begonnen. Seit 2015 sieht die Dorfkirche von außen aus wie neu. Seit 2016 widmete man sich der Innenraumsanierung, die nur dank einer großzügigen Spenderin und der Unterstützung der Gemeinde Wustermark und des Kirchenkreises Falkensee möglich war. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen und die Kirche kann wieder in Dienst genommen werden. Die Freude darüber ist groß. „Dank eines vielfältigen Engagements bleibt die Kirche im Dorf“, wie der Gemeindekirchenrat in seiner Einladung zum Festgottesdienst schreibt.

Los gehen die Feierlichkeiten am 26. August um 14 Uhr mit dem Gottesdienst mit Bläsermusik. Pfarrer Bernhard Schmidt wird die Festpredigt halten. Anschließend, gegen 15 Uhr, gibt es einen Sektempfang und Kaffeetrinken im Garten hinter der Kirche, bei dem Grußworte gesprochen werden. Ab 15.30 Uhr kann man bei Musik im Garten den Nachmittag ausklingen lassen.