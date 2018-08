Fest am Skulpturenboulevard

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf/Birkenwerder (MOZ) Kunst verbindet Hohen Neuendorf und Birkenwerder. Vor einem knappen Jahr hat die erste Ausstellung auf dem Skulpturenboulevard in der Birkenwerderstraße stattgefunden. Am Sonnabend, 1. September, wird gemeinsam gefeiert.

Hohen Neuendorf und Birkenwerder feiern gemeinsam mit den Künstlern des Boulevards sowie dessen Ideenstifter Roland Matticzk: Es soll ein besonderes Straßenfest für die ganze Familie werden, ein Fest für die Sinne, ein Ohren-, Augen- und Gaumenschmaus, kündigt Stadtsprecherin Ariane Fäscher an. Die Straßengalerie könne „Impulsgeber für Dialoge über lokale, kulturelle und soziale Grenzen hinweg sein“, was aber keine dröge Theorie sein und dem Spaß für Kinder wie Erwachsene keinerlei Abbruch tun soll. Zehn Skulpturen von acht Künstlern und zwei Kunstobjekte von Jugendlichen säumen die Birkenwerderstraße. Ein weiteres kommt zum Fest hinzu: Feierlich wird ein Kunstwerk enthüllt, das in Zusammenarbeit mit Birkenwerders Kinder- und Jugendfreizeithaus Corn unter der professionellen Anleitung von Holger Baumert entstanden ist.

Die Kunst soll vor lauter Menschen noch zu sehen sein, aber auf viele Gäste hoffen die Veranstalter auch: Immerhin ist eine Art kulturelles Schaufenster der Region geplant. Mehr als 30 Marktstände säumen die Birkenwerderstraße. Darunter sind Vereine, Künstler und Kunsthandwerker, die zu Gesprächen einladen und neue Kontakte knüpfen wollen.

Am Wasserwerk gibt es kreative Angebote für die Kinder. Die Deutsche Waldjugend hält in einer aufgebauten mongolischen Jurte Überraschungen für alle Naturfreunde bereit.

Dazu wird ein attraktives, internationales, kulinarisches Angebot versprochen. Hohen Neuendorfs Partnerstadt Müllheim wird mit Weinen aus dem Badischen ebenfalls vertreten sein.