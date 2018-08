Radfahrer entscheiden selbst

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Radfahrer können künftig frei entscheiden, ob sie die Fahrbahn vorbei an den parkenden Autos nutzen wollen oder den Gehweg – zumindest an einem Teil der nördlichen Seite der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. Dort werden ab der kommenden Woche zwischen Wilhelm-Külz-Straße und der Ampelanlage Höhe Durchwegung zur Mittelstraße die roten Pflastersteine, die den Radweg anzeigen, und die grauen, die den Gehweg bezeichnen, aufgenommen und durch gelbfarbene Steine ersetzt. Das teilte Stadtsprecherin Susanne Kübler mit.

Der bisher getrennte Rad-/Gehweg weicht dort zukünftig einem breiten Gehweg, der dann die Beschilderung als Gehweg mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ erhalten soll. Hintergrund ist, dass der Landkreis in diesem Bereich die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben hat. Die Schilder, die bislang dort standen, sind bereits entfernt worden. Auf dem neuen Gehweg müssen Radler allerdings Schrittgeschwindigkeit fahren, informierte Susanne Kübler weiter.

Die Firma Merkel Tiefbau tauscht das Pflaster auf der 250 Meter langen Strecke bis zum 28. September aus. Weitere Bauabschnitte sollen folgen.(hw)