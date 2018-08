Turmfalken die Freiheit geschenkt

MOZ

Wriezen In Vorbereitung auf das am 2.September stattfindenden Fest im Wildgehege Wriezen fand in dieser Woche eine Zusammenkunft der Vorstandsmitglieder unter der Leitung des Vorsitzenden des Wildgeheges, Wilfried Böttcher, statt. Das hat Xenia Kremer nun mitgeteilt. „Es wurden“, berichtet sie, „zahlreiche organisatorische Fragen erörtert. Wie jedes Jahr wird es auch beim diesjährigen Wildgehegefest einige Höhepunkte geben wie den Auftritt der Jagdhornbläser, eine Tombola und Bogenschießen für jung und alt. Kinder können die Hüpfburg erobern, sich am Quiz rund um die Tiere des Wildgeheges beteiligen oder sich schminken lassen. Dr. Böttcher wird für alle interessierten Besucher eine Führung durch das Wildgehege machen und wieder vieles Erstaunliche zu berichten haben.“

Höhepunkt der abendlichen Zusammenkunft der fleißigen Helfer und Organisatoren in dieser Woche, allesamt Mitglieder im Verein Wildgehege Wriezen, war am Mittwoch aber nicht etwa das kleine Gewitter. „Dr. Böttcher entließ gemeinsam mit seiner Gattin zwei Turmfalken in die Freiheit. Diese waren vor einiger Zeit als Jungvögel von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr Neuhardenberg bei einer Übung auf dem Flugplatz Neuhardenberg gefunden und dann durch Mitarbeiter des Flugplatzes Neuhardenberg in die Obhut von Dr. Böttcher gegeben worden. Nach liebevoller Aufzucht und Pflege im Haushalt unseres Tierarztes war es nun an der Zeit, die jungen Turmfalken in ihr naturgegebenes Lebensumfeld zu entlassen. Und das taten sie dann auch mit großer Eile, wie das Foto beweist.“