Stubentiger ins Bild gesetzt

Der kleine Stubentiger will spielen und sucht offenbar einen Mitspieler. Ein Bild des Katers seiner Tochter Kati aus Hamburg hat Dirk Mahrenholz geschickt. © Foto: Dirk Mahrenholz

Kater Leo: Der Vierbeiner von Steffi Riegner erwartet seine Streicheleinheiten auch in der warmen Jahreszeit. „Aber — was macht sie denn nun noch mit dem Fotoapparat?“, scheint er doch ungeduldig zu werden. © Foto: Steffi Riegner

„Frauchen! Dreh mal das Wasser auf!“, legt Beate Malek ihrem Kater Kasimir-Kasper in den Mund. © Foto: Beate Malek

Mäxchen lässt die Vögel in Ruh. Der dreibeinige Kater von Ulf Schröder trägt ein Warnglöckchen, das die gefiederten Gartenbewohner schützt. © Foto: Christian boldt

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Aus Anlass des Weltkatzentages hatte die MOZ-Lokalredaktion die Leser aufgerufen, Fotos von ihren „Stubentigern zu senden. Unter dem Motto Meine Miez im Sommer erreichten uns bis Freitag mehr als 20 Zusendungen.

Am Weltkatzentag hatten sich Vertreter des Bündnisses „Pro Katze“ und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, um über den Erlass kommunaler Katzenschutzverordnungen als Instrument zur Bekämpfung des Katzenelendes in Deutschland zu sprechen. Gleichzeitig richtete sich das Bündnis direkt an 88 größere Städte mit dem schriftlichen Appell, aktiv für den Schutz der Katzen einzutreten.

Bei dem Gespräch wurde zunächst das Elend der rund zwei Millionen in Deutschland lebenden Streunerkatzen erörtert. Unterernährung, Krankheiten, Verletzungen und Kälte verursachen bei den Tieren oft erhebliche Leiden, Schmerzen und Schäden, die nicht selten mit einem qualvollen Tod enden. Verschlimmert wird dieses Leid durch die unkontrollierte Vermehrung der Katzen. Die Verpaarung von unkastrierten freilaufenden Besitzerkatzen mit Streunerkatzen verschärft die Situation.

„Daher ist die Einführung einer Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hauskatzen mit Freigang oft das einzige Mittel zur nachhaltigen Eindämmung des Katzenelends“, erläutert Dr. Cristeta Brause, Tierärztin und Tierschutzreferentin bei TASSO e.V.

Neben der ordnungsrechtlichen Möglichkeit, eine solche Regelung zur Katzenkastrationspflicht einzuführen, haben die Städte und Gemeinden der meisten Bundesländer mittlerweile auch eine tierschutzrechtliche Grundlage für den Erlass sogenannter Katzenschutzverordnungen. Hiervon wird bundesweit allerdings mit sehr unterschiedlichem Engagement Gebrauch gemacht.

Miriam Marnich, Referatsleiterin unter anderem für Recht und Verfassung vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, betonte, dass der Schutz von streunenden Katzen Städten und Gemeinden ein wichtiges Anliegen ist, die Anwendung von Katzenschutzverordnungen mit einer Registrierungs- und Kastrationspflicht jedoch aufgrund rechtlicher Vorgaben jeweils nur individuell vor Ort in den Kommunen entschieden werden kann.

Das Bündnis „Pro Katze“ ist ein seit 2011 bestehender Zusammenschluss der Tierschutzorganisationen TASSO e.V., VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz und Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.