Landkreis lässt 1400 Bäume regelmäßig gießen

MOZ

Beeskow (MOZ) Trotz leichter Abkühlung am Freitag und einiger gewittriger Schauer ist es zu trocken in der Region. Der Landkreis setzt auf Bewässerung, pflegt 1400 Jungbäume an den Kreisstraßen.

Mit zusätzlichem Wasser sorgt der Landkreis Oder-Spree dafür, dass sich die an den Kreisstraßen in den letzten Jahren neu gepflanzten Bäume auch bei großer Sommerhitze entwickeln können. Angesichts der extremen Trockenheit in diesem Sommer werden die jungen Bäume alle zwei Wochen und die erst vor einem Jahr gepflanzten Bäume sogar jede Woche intensiv gegossen, teilt die Verwaltung in einer Presseerklärung mit. Jeder Baum bekomme pro Wässerungsgang rund 100 Liter frisches Nass. In einem gewöhnlichen Sommer werden die Bäume von Mai bis Ende September gewässert. Dabei waren in den letzten Jahren fünf bis sechs Wässerungsgänge pro Baum erforderlich.

Gegenwärtig werden an 18 Kreisstraßen gut 1400 Jungbäume gepflegt, die im Zuge von Ersatzmaßnahmen in den letzten Jahren angepflanzt wurden. Größere Baumanpflanzungen sind beispielsweise an der Straße zwischen Dahmsdorf und Reichenwalde zu finden, außerdem zwischen Hasenfelde und der L 36 sowie zwischen Kieselwitz und Fünfeichen.

Mit den erforderlichen Arbeiten hat der Landkreis Oder-Spree zwei Unternehmen aus der Region beauftragt, den Gartenbaubetrieb Jens-Uwe Kucher aus Friedland und die Pilz GmbH Garten- und Landschaftsbau aus Beeskow. Vereinbart sind unter anderem Arbeiten an den Gießkränzen der Bäume sowie Pflegeschnitte und das Aufasten. Einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand stellt das Wässern der Bäume dar.

Alle Bäume können sicher trotz intensiver Pflege nicht gerettet werden. In Beeskow selbst hat die Stadt bereits einige neu gepflanzte Bäume entfernen lassen, weil sie nicht angewachsen sind. Ersatz dafür wird es aber erst im Herbst geben.