Erste Ausstellung mit 70 Jahren

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) „Aber schreiben Sie bloß nicht so viel.“ Ein Ausspruch, den ein Redakteur, während er die ersten Notizen zu Papier bringt, nicht so gerne hört. Bei Gerda Kilian ist dieser Satz aber nicht als Misstrauen in journalistische Arbeit zu verstehen. Die Kremmenerin ist schlichtweg bescheiden, will sich nicht zu sehr ins Rampenlicht gerückt wissen. Dabei ist der Anlass für das Pressegespräch – übrigens um acht Uhr morgens zu einer für Journalisten eher untypischen Zeit – ein besonderer: Die 70-Jährige präsentiert in der Museumsscheune ab kommenden Sonnabend ihre Acryl-Bilder. Es ist ihre erste Ausstellung. Titel: Oasen der Entspannung.

Vor acht Jahren ging Gerda Kilian in Rente. Ein arbeitsreiches Leben lag zu der Zeit hinter ihr. Vor 50 Jahren zog sie von Güstrow nach Kremmen. Nach ihrer Ausbildung zur Köchin in der Handelsorganisation (HO) hat sie die Küchenleitung der Kremmener Kita übernommen, aus der später – nach der Wende – die Schulküche wurde. „Den Umbau habe ich mit Herrn Sasse gemacht“, erinnert sie sich. Kremmens ehemaliger Bürgermeister Klaus-Jürgen Sasse (SPD) hat ihr freie Hand gelassen. Gerda Kilian packte selbst mit an. „Wir haben alles modernisiert.“ Nebenbei musste gekocht werden. Ihren Nachfolger Sebastian Lemke hat sie selbst ausgesucht.

Mit dem Ruhestand kam die Unruhe aufgrund der vielen Zeit. Freizeit im Überfluss. „Ich musste mir etwas einfallen lassen. So ein Tag ist lang.“ Also kam die Idee auf, endlich das nachzuholen, was vor dem Ruhestand wegen der Arbeit immer in den Hintergrund rücken musste. „Malen beruhigt und entspannt mich“, sagt Gerda Kilian mehrmals im Gespräch. Ihre Motive findet sie im am Wegesrand, auf Fotografien von Reisen und vor allem im Garten, ihrer Entspannungsoase.

Bevorzugt mal sie mit Acryl. „Ölfarben sind nicht gut für die Lungen. Da mein Mann Maler ist, weiß ich das.“ Ihre Farben mischt sie solange selbst, bis die perfekte Nuance getroffen ist. „Manche Bilder sehen fotorealistisch aus“, sagt Andrea Busse aus der Touristeninfo. Sie sei erstaunt, wie professionell Gerda Kilian malt.

Das Talent in ihr hatte schon der in Kremmen bekannte Kunstlehrer Karl-Heinz Schenk erahnt. „In der Schulküche gab er einen Malkurs. Ich dachte, ich könnte mal reinschnuppern“, erzählt sie. Schenk fand, seine Schülerin brauche keine Anleitung mehr. Doch sie brauchte Zeit, bis ihr Talent sich Bahn brechen konnte. Manchmal steht sie tagelang vor einem fast fertigen Bild. „Dann kommt der letzte Pfiff, ein Schatten oder ein helles Licht.“

Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie. Teilweise gibt es Auftragsarbeiten: ein Sonnenuntergang, eine Ansicht aus Griechenland. „Ich freue mich, wenn sie meine Bilder aufhängen. Ich kenne ihre Wohnungen, kann die Bilder farblich abstimmen.“ Heißt: Die Geschenke der Mutter sind keine selbst gestrickten Pullover, die erst mit einem milden Lächeln quittiert und dann doch nicht öffentlich getragen werden. Die Kinder hängen stolz die Werke auf. Im Gespräch wird deutlich: Den Stolz auf die eigene Schaffenskraft und Kreativität muss Gerda Kilian noch etwas erlernen. Einfallsreich genug ist sie. In ihre floralen und landschaftlichen Motive mischt sich immer wieder eine Fantasieblume. Nur Menschen machen sich rar. „Ich habe immer Angst, sie nicht richtig zu treffen.“

Auch wenn sie die Zusage zur Ausstellung etwas Überwindung kostete, sie will etwas von ihrem Glück weitergeben: Wenn sie ihre Bilder betrachtet, kann sie entspannen. „Vielleicht können das andere auch.“ Vielleicht kann das sogar Gerda Kilian, wenn sie diesen Text liest. Denn der Redakteur hat die Aufforderung – „Aber schreiben Sie bloß nicht so viel“ – ganz offensichtlich nicht ernst genommen.