Oliver Schwers

Krackow (MOZ) Gleich hinter der brandenburgischen Landesgrenze in Mecklenburg-Vorpommern stand am Sonnabend gegen Mittag ein Windrad im Windfeld bei der Ortschaft Krackow in Flammen.

Schwarze Rauchwolken breiteten sich weithin sichtbar aus. Das Maschinenhaus loderte lichterloh. Brennende Teile fielen zu Boden. Das drunter befindliche Feld war bereits geerntet, sodass keine Gefahr eines Feldbrands drohte. Die herbeigerufene Feuerwehr musste – wie fast immer in diesen Fällen – tatenlos zusehen, wie die Anlage abfackelte. Viele vorbeikommende Autofahrer filmten das Geschehen mit Handys.