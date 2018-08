27-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A10

Andrea Linne

Bernau/Mühlenbeck (MOZ) Tragische Kollision auf der Autobahn A10: Bei einem Verkehrsunfall zwischen Dreieck Pankow und Dreieck Barnim verunglückte ein 27-jähriger Autofahrer tödlich. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Sonntag um 3 Uhr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Berliner Polizei war der Mann auf der A 10 in Richtung Prenzlau aus noch nicht geklärter Ursache gegen die Leitplanke geprallt. Sein Pkw Ford drehte sich dadurch mehrfach um die eigene Achse. Offenbar wurde der 27-Jährige hierbei aus dem Wagen geschleudert. Er landete neben seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn. Der Fahrer eines nachfolgenden Seat sah das Unfallfahrzeug zu spät und überrollte den Mann, wie die Polizei weiter mitteilte. Trotz wenig später eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Schwerverletzte noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an.

Die Autobahn A 10 musste während der umfangreichen Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle sowie die Bergung bis in die Vormittagsstunden gesperrt bleiben. Der Rückstau reichte in die gesamte Region rund um Bernau und Schwanebeck, auch rund um Mühlenbeck ruhte der Verkehr.