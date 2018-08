Berlin (MOZ) Ziemlich hilflos wirken deutsche und europäische Politiker angesichts der US-Sanktionen gegen den Iran. Präsident Donald Trump droht knallhart Unternehmen, die weiter mit der Islamischen Republik Geschäfte machen, dass sie dann in seinem Land rausfliegen. Deutschen Firmen bleibt da nichts anderes übrig, als dem Beispiel von Daimler zu folgen und aus dem Iran auszusteigen.

„Wir lassen uns aus Washington keine Handelsbeziehungen mit anderen Ländern diktieren“, sagt Peter Altmaier. Gut gebrüllt. Nur ist der deutsche Wirtschaftsminister leider kein Löwe, sondern höchstens ein Kater, der einen Donald Trump nicht zum Zittern bringt. Es ist eher ein Signal an Teherean: Wir lassen euch nicht im Stich. Zumindest verbal. Nur wissen wir leider nicht so recht, was wir machen sollen. Die EU droht Unternehmen, die sich an die Sanktionen halten, mit Strafen. Als ob man sie zwingen könnte, Geschäfte zu machen.

Gegen brutale Machtpolitik ist schwer anzukommen. Da würde nur eigene Macht helfen, und die hat Europa in diesem Fall leider nicht. Also bleibt nichts anderes übrig, als die nicht vorhandenen Zähne zu fletschen. Das wirkt wenig überzeugend. Aber es ist immer noch besser, als ganz den Mund zu halten.