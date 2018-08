Fragwürdige Idee

Berlin (MOZ) An sich ist die Idee des Neuköllner Bezirksbürgermeisters gar nicht so verkehrt: ein Dreischichtsystem für Mitarbeiter der Ordnungsämter, damit diese auch nachts durch die Straßen der Großstadt patrouillieren, wenn viele Probleme erst auftauchen. Das fängt bei der Ablage illegalen Mülls an und hört bei Vandalismus oder Sachbeschädigung auf. Und um all das zu beseitigen, braucht es viel Geld und Personal. Warum also nicht alles dafür tun, dass es erst gar nicht so weit kommt?

Allerdings dürften damit weitreichende Entscheidungen verbunden sein. In gefährlichen Situationen zum Beispiel müssten die Ordnungsamt-Mitarbeiter auch in der Lage sein, Täter festzunehmen. Sie müssten also wenigstens mit Handschellen ausgestattet werden. Auch müsste darüber nachgedacht werden, das Digitalfunknetz anderer Sicherheitsbehörden für das Ordnungsamt zu öffnen. Am Ende stellt sich dabei die Frage: Wäre es nicht einfacher, die Polizei mit so viel Personal auszustatten, dass es auch nachts ausreichend Streifen gibt?