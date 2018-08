Gerade noch über die Ziellinie

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Bis zur totalen Erschöpfung hat er gekämpft und musste nach dem Überqueren der Zielinie sogar kurz ins Sanitätszelt. Geher Hagen Pohle aus Beeskow erreichte am Sonnabend im Schatten der Berliner Gedächtniskirche einen ordentlichen8. Platz über 20 Kilometer. Zwar hatte sich der Athlet des SC Potsdam eigentlich vorgenommen, mit um die Medaillen zu gehen, „aber mit den Knieproblemen im Vorfeld und den Magenkrämpfen in der Nacht vor dem Rennen, wo ich kaum geschlafen habe, war das schon das Maximum“, sagte er unmittelbar danach.

Den Titel holte sich der Spanier Alvaro Martin in 1:20:42 Stunden, sechs Sekunden vor Landsmann Diego García Carrera. Bronze gewann der unter neutraler Flagge startende Russe Wassili Mizinjow. Das Trio begann seinen Angriff fünf Kilometer vor dem Ziel, dem konnten die drei Deutschen vom SC Potsdam nicht mehr folgen. Am nächsten an eine Medaille kam Nils Brembach in 1:21:25 Stunden als Fünfter. Damit lag er zehn Sekunden vor Pohle. Christopher Linke verpasste sein angestrebtes Edelmetall. Der Olympia-Fünfte erreichte in 1:22:33 Stunden nur Rang 13.

„Der fünfte Platz wäre für mich auch ein schönes Ziel gewesen, aber mit den Top Acht kann ich zufrieden sein. Wir haben uns teuer verkauft“, befand Pohle angesichts der körperlichen Defizite. Dafür bot der Polizist eine tadellose Leistung, zeigte sich wie seine Vereinskameraden immer wieder an der Spitze. „Das war aber keine Teamtaktik. Die Idee war, nicht nur Chris vorne laufen zu lassen, sondern auch mal selber etwas zu probieren.“

Mit Tempoverschärfungen mussten die Athleten allerdings zwischenzeitlich vorsichtig umgehen, denn ein Regenschauer sorgte für Gefahr. „In den Kurven sind wir da viel gerannt, weil es nach dem Regen mega-glatt war. Wahrscheinlich war noch Staub drauf, und es entwickelte sich ein schmieriger Film“, berichtete Pohle. Dafür zeigten sich die Kampfrichter in dieser Rennphase großzügig und verzichteten auf mögliche Verwarnungen.

Das Spektakel auf dem gesamten Breitscheidplatz und die zahllosen Zuschauer an der Strecke begeisterten den 26-Jährigen. Es hätte ihm sogar noch mehr sein können. „Es war eine tolle Sache, hier gehen zu dürfen und das beste Rennen, das ich bisher von der Stimmung erleben durfte. Es wäre nur schön gewesen, wenn der eine Streckenteil hinter dem Ziel nicht mit Containern, sondern auch mit Zuschauern gefüllt gewesen wäre“, fand Pohle.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Strecke mussten am Sonnabend die Frauen gemeinsam mit den Männern auf dem einen Kilometer langen Rundkurs am Breitscheidplatz auf Medaillenjagd gehen. Gasgeruch im Stadtteil Tiergarten war die Ursache der Verschiebung. „Die Athletinnen haben cool reagiert, recht entspannt“, sagte Bundestrainer Ronald Weigel zur Zusammenlegung der Rennen.

Schnell stellten sich die Organisatoren auf die neue Situation und die Verdoppelung des Teilnehmerfeldes ein. „Ob es jetzt 20 oder 50 Athleten sind. Wir werden das Ding schon rocken“, hatte Wettkampfdirektor Herwig Renkwitz vor dem Rennen gesagt. „Es ist für uns nicht ungewöhnlich, weil man auch bei deutschen Meisterschaften schon Frauen und Männer gemeinsam auf die Strecke schickt. Aber bei der EM sind halt viel mehr Geher unterwegs. Da hat das in einigen Situationen schon mal behindert“, war Pohle nicht ganz glücklich über denUmstand.

Für den Beeskower ist die Saison zu Ende. Urlaub ist angesagt. „Aber ich werde zu Hause bleiben, nur hin und wieder dies oder das machen und die Ruhe genießen.“ Nach dem schwierigen Rennen am Breitscheidplatz hat er sich diese verdient. (uwe)