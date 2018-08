Protest formiert sich

Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Rund 100 Männer und Frauen kamen am Sonntagvormittag an der Ecke Landstraße/Lerchenstraße zusammen. Sie protestieren gegen die Idee, an der Landstraße einen Oberschul-Komplex zu bauen.

„Wir hatten auf zehn Interessierte gehofft. Jetzt sind es an die 100.“ – Winfried Dreger, Kreistagsabgeordneter der Freien Wähler und Anwohner der Landstraße in Fredersdorf-Nord, war mehr als zufrieden mit der Resonanz. Für Sonntagvormittag hatte er gemeinsam mit Frank Ehlert die Nachbarschaft aufgerufen, sich genau dort zu treffen, wo schon kommendes Jahr der Startschuss für die neue Oberschule samt Turnhalle, Sportplatz und Freizeitangeboten sowie Parkplätzen gegeben werden könnte.

Und so standen die Nachbarn an einer rund 3,6 Hektar großen grünen Fläche, die sie, so der eindeutige Tenor, nicht mit einem Schulkomplex bebaut sehen wollen. Argumente haben sie gesammelt, in einer Protestresolution zusammengefasst, am Sonntag vorgelesen und angekündigt, dass sie diese auch den Gemeindevertretern übergeben werden. Samt einer Unterschriftenliste, die beim Sonntag-Treffen gewaltig gewachsen ist.

Bei der Diskussion wurde sehr deutlich, dass die Anwohner um ihre Ruhe fürchten. Und das eben nicht nur wochentags, wenn Schule ist, sondern auch abends und an den Wochenenden. Die Turnhalle etwa soll mit Sitzplätzen ausgestattet werden, hieß es beim Vor-Ort-treffen, so dass dort auch Sportwettkämpfe stattfinden könnten. Die bringen Publikum mit. Das kommt zumeist mit dem Auto. Aber auch zu Fuß und per Rad wird der Schulkomplex angesteuert. Das bedeutet, dass solche Geh- und Radwege neu gebaut werden müssen. Die Kosten tragen, so hieß es, die Anlieger. Und das, so eine Frau, nachdem schon alle tief in die Tasche greifen mussten für den Ausbau der Landstraße.

Was sie zum Treffen am Sonntag getrieben hat und was sie nun auch in die Gemeindevertretersitzung treiben wird, sind vor allem auch der Eingriff und die Zerstörung der Natur. Jörg Schulze, der Imker aus der Landstraße, warnte, dass mit dem Verschwinden dieser Grünfläche auch den Bienen weiter die Lebensgrundlage entzogen wird. Erst sind die Bienen weg, dann die Menschen, sagte er. Statt die Natur hier zu zerstören, heißt es im sechsseitigen Protestschreiben, sollte das Grünland als Ausgleichsfläche für andere Bauvorhaben genutzt werden. Angeführt wurden die schwierigen Bodenverhältnisse. Es wird befürchtet, dass sich durch die Bebauung das Schichtenwasser verändern und den Anliegern in die Keller laufen wird. Auch die jetzt schon schwierige Versorgung mit Trinkwasser wurde erwähnt.

„Für mich ist das hier ganz deutlich Außenbereich“, argumentierte Winfried Dreger und bezeichnete das Areal als letzte große Grünfläche – die Rennbahn Hoppegarten ausgenommen – nach Berlin. Die Protestanten argumentierten, dass es besser sei, im Vogelsdorfer Försterweg eine kleine Grundschule zu bauen. Dann könne die heutige Oberschule bleiben, wo sie sei. Zudem hätten dann alle Ortsteile – Fredersdorf-Nord, -Süd und Vogelsdorf – je eine Grundschule. Andere finden die Idee von Schulleiter a. D. Bernhard Sept und Architektin Corinna Fliegner gut, die vorhandenen Grundschulstandorte mit temporären Schulräumen auszustatten, die, wenn die geburtenstarken Jahrgänge vorbei sind, wieder abgebaut werden können. Dem hielt Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) entgegen, dass diese Varianten geprüft worden seien, es aber schon jetzt einfach zu eng auf den Schulhöfen sei. Die Schulleiterinnen würden sich vehement gegen diese Ideen wehren, sagte er.

Der Bau der Oberschule an der Landstraße sei längst nicht beschlossene Sache, machte er klar. Die Gemeindevertreter werden vermutlich am 5. September entscheiden, wie es weitergeht. Die Pläne, am Försterweg in Vogelsdorf zu bauen, so der Vorschlag der Verwaltung, sollen fallen gelassen werden, weil es dort ohne riesigen baulichen und finanziellen Aufwand nicht möglich ist, die Schüler sicher zur Schule zu bringen. „Wenn die Gemeindevertreter beschließen sollten, dass hier an der Landstraße gebaut wird, geht das nur mit Bebauungsplan. Da haben Sie als Anwohner die Möglichkeit, sachlich zu argumentieren“, so Krieger.