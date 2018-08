Ökumene gegen „diese verdammte Ungerechtigkeit“

André Bochow

Berlin (MOZ) Allmählich wird es ernst mit dem „Aufstehen“. Die bislang virtuelle Bewegung auf der linken Seite des politischen Spektrums ist vor allem mit den Namen Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine verbunden. Nach nur wenigen Tagen Internetauftritt sollen sich schon 65 000 Menschen angeschlossen haben.

Man reibt sich die Augen. Kommentatoren der „Wirtschaftswoche“ oder des „Spiegel“ freuen sich auf „Aufstehen“. In der Linkspartei, deren Bundestagsfraktion Sahra Wagenknecht leitet, bekommt die Sammlungsbewegung dagegen vorerst wenig Zuspruch. Dort verweisen viele darauf, dass man ja selbst Linke aus Ost- und West vereint habe und das auch weiterhin anstrebe. Wagenknechts Stellvertreterin in der Fraktion, Sevim Dagdelen, aber ist eine glühende Aufsteherin. „Tatsache ist, dass die Linke zwar stabile Werte von neun bis zehn Prozent hat, es aber offenbar nicht vermag, die Wähler anzusprechen, die die SPD verloren hat.“ Das seien immerhin seit 1998 etwa zehn Millionen gewesen. Die Linke habe aber nur zwei Millionen dieser Wähler gewinnen können. „Und mit zehn Prozent kann Die Linke nicht die Machtfrage stellen.“

Vor fast 40 Jahren sollten sich schon einmal die Linken erheben. „Alle Menschen, die ein besseres Leben wollen, sollen aufstehen“ sang Hans Sanders von der niederländischen Band „bots“ ins Publikum. Wer bleibt da schon sitzen? Den Text hat seinerzeit Diether Dehm ins Deutsche gebracht. Weil jetzt in der „taz“ geschrieben stand, der linke Bundestagsabgeordnete solle eine neue Version dichten, meldete Dehm sich mit einem Dementi zu Wort. „Weder bin ich bislang, trotz großer Sympathien, Mitglied der Sammlungsbewegung ‚Aufstehen‘, noch hat mich Sahra Wagenknecht beauftragt, den von Hans Sanders und mir geschriebenen bots-Song ‚Aufstehn’ aktuell dafür umzutexten.“ Dehm hält es aber für „plausibel, dass mit dem gigantischen Start der Sammlungsbewegung (zufällig) gleichen Namens viele Text-Vorschläge kursieren“. Wieder ein wenig mehr Aufmerksamkeit für Wagenknecht und Co. Laut einer Umfrage kann sich ein Drittel der Deutschen vorstellen, die Sammlungsbewegung zu wählen. „Wir wollen wie Bernie Sanders in den USA oder Jeremy Corbyn in Großbritannien unsere Parteien umkrempeln“, sagt Sevim Dagdelen, „um wieder Wahlen zu gewinnen und dieses Land zu verändern.“ Soll also aus der Bewegung eine neue Partei werden? „Wenn wir damit Erfolg haben, braucht es keine neue Partei.“

Sahra Wagenknecht und ihre Getreuen verweisen auf eine ganze Schar prominenter Mitstreiter, deren Namen aber noch geheim bleiben sollen. Trotzdem sickerten einige durch. Die der Schriftsteller Eugen Ruge und Ingo Schulze, des Soziologen Wolfgang Streek, des Liedermachers Konstantin Wecker oder der der grünen Politikerin Antje Vollmer „Auch Peter Brandt ist dabei“, freut sich der Ex-Vorsitzende von SPD und Linkspartei, Oskar Lafontaine. Brandt, Historiker und ältester Sohn Willy Brandts, hat gerade einen Aufsatz geschrieben. In Anlehnung an die Gesamtheit der Christen lautet sein Titel: „Wir brauchen eine linke Ökumene“. Ähnlich wie Wagenknecht und Lafontaine will Peter Brandt eine Rückbesinnung aller Linken auf die soziale Frage. „Einflussreiche Fraktionen des Mitte-links- und linken Spektrums“ hätten sich zu sehr um „liberalisierende Resultate“ des politischen Kampfes gekümmert, der mit der 68er-Bewegung verbunden wird. Genau das denkt Sahra Wagenknecht auch. Gelegentlich spricht sie „von der glitzernden Hülle linksliberaler Werte“. Und damit auch jeder versteht, was sie meint, fügte sie in einem ihrer Texte hinzu: „Weltoffenheit, Antirassimus und Minderheitenschutz sind das Wohlfühl-Label, um rüde Umverteilung von unten nach oben zu kaschieren und ihren Nutznießern ein gutes Gewissen zu bereiten.“

Um zu illustrieren, wie das mit der Umverteilung so läuft, tritt auf der Internetseite von „Aufstehen“ unter anderem Susanne Neumann auf. Die Hausreinigungsfachkraft und Gewerkschafterin, die 2016 Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) öffentlich die Meinung geigte, ist nun „Susi“, die in einem Video über Menschen spricht, die sich als Hartz-IV-Empfänger auf 25 Euro mehr Kindergeld freuen. „Und dann kommt die Realität. Es wird auf Hartz IV angerechnet.“ Susi schlussfolgert: „Wenn du einmal in der Scheiße hängst, egal was du machst, du kommst mit eigenen Kräften da nicht mehr raus.“ Was hält sie von der neuen Bewegung? „Ich denke mal, das ist ein ehrlicher Versuch, Kräfte zu bündeln und wo ich keine Verpflichtung eingehe, hier zum Ortsverband zu müssen.“

Mehr als Geschichten und Meinungen gibt es auf der Seite noch nicht. Wer dort die Gelegenheit nutzt, der Bewegung beizutreten, weiß eigentlich nicht, welchen Inhalten er sich da verschreibt. Was wird zum Beispiel aus der Migrationsfrage? Sevim Dagdelen findet „das Thema wird weit überschätzt“. Dagdelen setzt, wie Wagenknecht, Lafontaine und Peter Brandt auf die soziale Karte. „Klar ist, dass die sozialen Probleme sich verschärft haben durch die mangelnde Integrationspolitik der Regierung Merkel.“