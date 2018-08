Langstrecken-Schwimmen im Ruppiner See

Matthias Haack

Neuruppin (MOZ) Stark frequentiert und eine Reihe von Spitzenwerten – die 18. Auflage des Neuruppiner Langstreckenschwimmens stimmte den Veranstalter überglücklich. 126 Starter zählte die Neuruppiner Wasserwacht am Sonnabend.

Eingelassen in ein Familienfest am Bollwerk wurde den Gästen ein Tag zum Flanieren am Bollwerk und den Sportlern ein Vergleich der Extraklasse geboten. Allein 14 Boote sicherten den einmaligen Wettkampf ab, der Schwimmer aus der Region sowie aus ganz Deutschland in seinen Bann zieht. Die weiteste Anreise hatte ein junger Mann aus Namibia, der das Zehn-Kilometer-Rennen als Training für einen Herbstwettkampf in Abu Dhabi nutzte. Ein Interview ihm folgt in einer der nächsten Ausgaben.