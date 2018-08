Zwischen Wettkampf und Tradition

444 Pferde gingen am Wochenende an den Start. Der Spaß darf beim Wettkampfgedanken aber nicht zu kurz kommen, weshalb einige auch im Kostüm ritten. Ob Prinzessin oder Panzerknacker: Selbst in ausgefallener Kleidung machten die Reiter eine gute Figur. © Foto: René Matschkowiak

Hohenwalde Zum 35. Mal fanden am Wochenende die Hohenwalder Pferdetage statt. Insgesamt gingen 444 Pferde an den Start. Außerdem konnten Besucher den Hof und die Ställe anschauen und sich vom Showprogramm unterhalten lassen – zum Beispiel von Reiterinnen im Damensattel.

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, heißt es in einem Sinnspruch, den hunderte Teilnehmer an den Hohenwalder Pferdetagen wohl liebend gerne unterschreiben würden. Aus ganz Brandenburg und Berlin und auch von weiter her kommen die Pferdeliebhaber mit ihren Pferdeanhängern angereist, um sich im Wettkampf zu messen. Der große Parkplatz hinter den Reitplätzen ist gut gefüllt. Ganz vorn steht Familie Roschmann. Als erstes fällt das Wohnmobil auf, das sowohl Pferde als auch Menschen aufnehmen kann. Davor steht Romy Roschmann und bereitet die Tiere für ihren Auftritt vor. „Nein, wir nehmen nicht am Wettkampf teil sondern sind Teil des Showprogramms“, sagt sie.

Reiten auf dem Damensattel ist ihre Spezialität. Dabei sitzt man nicht wie heutzutage breitbeinig auf dem Pferd, sondern seitlich – beide Beine in dieselbe Richtung. In England ist diese Art der Fortbewegung auf dem Pferd durchaus beliebt. Es gibt sogar Hindernisrennen. Ganz so verwegen geht es in Deutschland nicht zu. „Wettbewerbe gibt es für diese Art des Reitens kaum“, so Romy Roschmann. Als Showprogramm werden sie aber gerne eingeladen, erzählt sie. Es gehe gar nicht darum, die Emanzipation der Frauen, die heute ebenfalls breitbeinig auf dem Pferd sitzen, zurückzudrehen. „Das wird sowieso nicht passieren. Es ist einfach eine schöne Art, Tradition zu bewahren“, finden sie. Einige aus der Reitsportszene hegen dennoch Vorurteile, aber es macht eben auch großen Spaß so zu reiten, erklärt Romy Roschmann, die in Berlin Pferdewissenschaften studiert.

Dass man in Hohenwalde in gewisser Weise vernarrt ist in die Huftiere, zeigt auch eine junge Frau aus Berlin. Ein Pony hat sie beim Gang über das weitläufige Gelände immer an ihrer Seite. „Der nimmt nicht an den Wettkämpfen teil“, sagt sie fröhlich lachend, stehe aber mit einem anderen Pferd, das in Hohenwalde am Start ist, im Stall und deswegen durften beide mit.

Derweil huscht Tino Pöschke von Reitplatz zu Reitplatz und behält den Überblick. Turnierleiter steht auf seinem Schild an der Brust. „Man muss sich halt darum kümmern, dass alles läuft“, sagt er. Natürlich hat er dafür auch dutzende Helfer aus dem verantwortlichen Verein „Pferd und Reiter“ aus Hohenwalde. „Wir sind mit das größte Turnier in der Region und der Termin ist gut gewählt, weil sonst zu dieser Zeit kein Turnier im gesamten Umkreis stattfindet“, erklärt er.

Die Vorbereitungen umfassen zum Beispiel Arbeitseinsätze des Vereins vor dem Turnier, sie beginnen allerdings schon kurz nach Neujahr. Dann werden Briefe geschrieben, unter anderem, um Unterstützer zu finden. „Das erledigt aber zumeist meine Frau Silke“, so Tino Pöschke. „Wir hören oft von Sponsoren, dass auch viele andere Vereine um Spenden bitten. Deswegen sind wir besonders dankbar, dass sie uns unterstützen“, sagt er. Die Sparkasse Oder Spree ist einer der Sponsoren und Daniel Mitzloff vom Geldinstitut darf die Siegerschleifen an die Pferde heften. „Das sind schon tolle Tiere“, kommt er ins Schwärmen.

Das Geld wird unter anderem benötigt, um Preisgelder auszuschreiben. „Die sind vom Verband vorgegeben“, erklärt Turnierleiter Pöschke. Attraktiver für die Teilnehmer ist es jedoch, wenn die noch etwas erhöht werden können. Um den Reitern neben aller Ernsthaftigkeit auch etwas Spaß zu bieten, wird auch mal in Kostümen geritten. Die reichen von Prinzessin bis Panzerknacker. Natürlich wird auch das beste Kostüm bewertet, sagt Tino Pöschke lachend.