Flaschen zum Klingen bringen

Seelow (MOZ) Am Freitagabend hat eine Mischung aus bildender Kunst, Comedy, Liedermacherklängen und experimenteller Flaschenmusik den Platz zwischen Alter Dampfbäckerei und Stadtkirche mit Besuchern gefüllt. Sie wurden bis in die späten Abendstunden abwechslungsreich unterhalten.

Mit einer kleinen Reise nach Griechenland beginnt der Abend. Marion Hahn, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins „Alte Dampfbäckerei Seelow“ heißt die Gäste der 19. Seelower Kultursommernacht am Freitag willkommen. Traditionell beginnt die Veranstaltung mit der Eröffnung einer Ausstellung im Obergeschoss der Alten Dampfbäckerei. Diese Mal sind es Bilder und Plastiken des Künstlers Jannulis Tembridis. In Radebeul als Sohn griechischer Eltern geboren, ist der Bildhauer und Maler seit 1986 in Wulkow bei Booßen zu Hause. „Jannulis Tembridis war der erste Künstler, der damals die Dampfbäckerei mit einer Ausstellung beglückt hat“, erinnert sich Marion Hahn und schwärmt von den aktuellen Werken, die unter dem Titel „AN/AUS-Sichten. Malerei – Terrakotta – Stein“ gezeigt werden.

„Der Titel der Ausstellung ist programmatisch für Jannulis’ Arbeiten“, sagt dessen Frau, Beate Tembridis, in ihrer Eröffnungsrede. Die Ansicht sei demnach die des Künstlers auf sein Werk zum Einen. Auf die Ansicht folge die Aussicht, die Vision – ein Zwiegespräch mit der Öffentlichkeit, die auf die Werke reagiert. „Das ist auch eine Aufforderung an den Betrachter, die Sachen anzusehen und sich selbst ein Bild zu machen“, erklärt Beate Tembridis. So kann man in der Ausstellung, die bis zum 25. September in der Alten Dampfbäckerei zu sehen ist, die anmutige, rauchende Frauen betrachten. Daneben eine weitere Schöne, die befürchtet, sich von einem hübschen Vogel die Schau stehlen lassen zu müssen. Eingeladen sind Betrachter, sich Zeit zu lassen und in den Plastiken und Bildern den Ausdruck der dargestellten Person zu erkennen.

Mit einer Reise durch das Oderland geht das Programm in der Seelower Kirche weiter. Die Musikerinnen Claudia Woloszyn und Heike Mildner erzählen hier einfühlsam melodisch von Alltag und Kindheitserinnerungen. „Leben im Oderbruch / fortgesetzter Selbstversuch“, singen die Besucher in der Zugabe mit. Die Lieder der beiden Frauen, die sich auf Gitarre, Violine, Cajon und Flöte selbst begleiten, sind melancholisch warm, geben den Gästen leicht die Möglichkeit, sich darin wiederzufinden. Etwa, wenn von dem Besuch die Rede ist, der nur wegen der Verwandtschaft aus der großen Stadt nach Hause kommt, über die Hiergebliebenen spottet, dann aber doch wieder die Landschaft genießt. „Endlich bergab“ heißt das Liederprogramm der beiden, die seit zwei Jahren gemeinsam musizieren. Der Titel passt zum Tenor des Schönen, das sich oft in der Trägheit, im Melancholischen versteckt. Denn er ist angelehnt an die Redewendung, nach der es im Deutschen bergauf geht, wenn eine Anstrengung überwunden wurde. Im Polnischen hingegen ist man froh, wenn es endlich wieder, leichteren Schrittes, bergab geht.

Mit einer Reise in die Pfandflaschenabteilung geht es auf die Bühne neben der Kirche. Auf dem Platz vor der Dampfbäckerei sind die Tische alle besetzt, als das GlasBlasSing Quintett sein Unterhaltungsprogramm beginnt. Das Einzigartige: Alle Instrumente sind ausgediente Flaschen. Große und kleine, aus Glas und aus Plastik, mit Wasser und Gas befüllt oder leer, um die gesamte Tonpalette abzudecken. Auf den Instrumenten wird getrommelt, geblasen oder mit dem Daumen geploppt, was der Männergruppe viele Lacher aus dem Publikum beschert. Von der ulkigen Version des durch Amy Winehouse bekannt gewordenen Liedes „Valery“ in „Sellerie“ bis über eigene Titel über die Scham, die in der Öffentlichkeit ausgerufene Kosenamen im Mann hervorrufen, bis hin zu Covern von „Schön ist es auf der Welt zu sein“ von Roy Black oder „Shape of you“ von Ed Sheeran bietet der sogenannte Flaschmob dem Publikum alles.

In den Pausen sorgen die Comedy Kellner für Unterhaltung. Auf Stelzen gehen sie von Tisch zu Tisch und grüßen die Gäste: „Darf ich mich zu Ihnen legen?“ Die Diät für die große, schlanke Figur geben sie auch gleich preis: „Immer schön Spargel und Spaghetti essen, dann kommt das von ganz allein.“