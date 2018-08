Hochkonjunktur für Forstschädling

Mit dem Schälmesser: Einen Befall durch Forstschädlinge wie den Fichtenborkenkäfer sieht nur das geschulte Auge. Erst der Blick unter die Rinde zeigt, wie verheerend das Ausmaß wie an dieser Fichte ist, so Ulf Nösel, Revierleiter aus Sonnenburg. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Sonnenburg (MOZ) Die derzeitige Witterung beweist sich als Wegbereiter für Forstschädlinge. „Sie haben, durch die klimatischen Bedingungen begünstigt, Hochkonjunktur“, konstatiert der Sonnenburger Revierleiter Ulf Nösel.

Das ganze Ausmaß ist für den Laien schwer zu erkennen. „Zumal die meisten Spaziergänger ja auf den Waldboden schauen und nicht in die Baumwipfel“, sagt Ulf Nösel. Doch wer den Blick hebt, dem bietet sich vermehrt ein trauriger Anblick: Abgestorbene Bäume, braun, kahl. „Das ist ein schlechtes Zeichen“, sagt Ulf Nösel und klopft an eine der Fichten. Plötzlich rieseln die Nadeln. In Haufen liegt auch Bohrmehl unterhalb der Bäume. Noch ein Indiz für den Fachmann, das hier ein Schädling sein Unwesen treibt. „Ein weiterer Hinweis sind die vielen kleinen Bohrlöcher. Manchmal versucht der Baum noch, sie mit Harz zu verschließen. Ein natürlicher Abwehrmechanismus.“ Denn Schädlinge wie den Fichtenborkenkäfer gibt es immer. „Doch wenn es wie in diesem Jahr so trocken ist, fehlt dem Baum die Feuchtigkeit, um Harz zu bilden.“ Und damit die Abwehrkraft. So schnellen die Populationen des Forstschädlings in die Höhe.

Das zeigen auch die Pheromonfallen, mit denen die Forstleute überprüfen, wie viele Tiere im Umfeld siedeln, die Borke und das Holz fressen, sich vermehren und ihre Eier ablegen. „Die Zahl ist von fünf auf 500 hochgeschnellt“, so Nösel. Bereits seit zwei, drei Jahren hat sich die Zahl der Fichtenborkenkäfer vervielfacht. So schlimm wie in diesem Jahr war es jedoch noch nie. „Da das Frühjahr so feucht war, hatten wir schon Hoffnung“, sagt Nösel. Doch die wurden durch den Jahrhundertsommer enttäuscht. Der Plage Herr zu werden gestaltet sich, so der Fachmann, schwierig. „Man müsste die befallenen Bäume händisch schälen“, erklärt er die aufwändige Methode. Weil dafür kein Personal zur Verfügung steht, werden die Bäume vielfach abgeerntet und das Holz weiterverarbeitet. Immerhin ist die Fichte hierzulande das gebräuchlichste Bauholz.