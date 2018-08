Kraftfahrer streiten sich nach Fast-Unfall

MOZ

Beeskow Die Polizei spricht von einer „kritischen Situation“, zu der es im Bereich der Breitscheidstraße in Beeskow gekommen ist. Ein Pkw und ein Lkw waren beteiligt, einen Unfall gab es aber nicht.

Dennoch, so die Polizei, sei der Pkw-Fahrer so erzürnt gewesen, dass er den Lastwagenfahrer zur Rede stellen wollte. Beide trafen sich auf den Norma-Parkplatz in der Storkower Straße. Dort, so die Polizei, sei es dann erst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Beleidigungen gekommen.

Es folgten Handgreiflichkeiten, wobei eine Person gegen einen Einkaufswagen geschubst wurde und diese den Einkaufswagen in die Hacken des Gegenübers stieß. Letztendlich ließ man von sich ab und wartete auf die Polizei. Zwei Anzeigen wurden aufgenommen. Beide Akteure sind nun sowohl Tatverdächtige als auch Geschädigte.