Haus mit Geschichte sucht Nachwuchs

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wo sich heute graue Schachteln, Ordner und Akten in Regalen stapeln, schliefen früher Gäste. 1998 wurde das Haus Brandenburg in der Parkallee erbaut – damals in dem Gedanken, im ausgebauten Dachgeschoss Besucher zu beherbergen, die sich über die Geschichte jener Gebiete der Mark informieren wollen, die nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch wurden.

„Stadt Landsberg“ steht auf einem langen Karton, den Veronica Kölling aus dem Regal zieht. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin sichtet, digitalisiert und archiviert sie Fotografien, Karten, Zeitungen und andere historische Dokumente, die Vertriebene und ihre Angehörigen, aber auch Heimatmuseen der Stiftung überlassen.

Mehr als 30 000 Archivalien lagern in den umfunktionierten Gästezimmern im Haus Brandenburg; beinahe täglich kommen neue hinzu. Das Problem: Mindestens einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zusätzlich bräuchte es, um das Material zu erschließen, meint Karl-Christoph von Stünzner. Doch dafür fehlen die Mittel. Ein Blick in das Büro des Kurators der Stiftung Brandenburg, in dessen Besitz das Haus seit 2002 ist, offenbart ein weiteres Problem. Graue Kartons mit Archivalien lagern auch hier – der Platz ist ausgeschöpft. „Deshalb planen wir, mit dem Haus von hier nach Frankfurt zu gehen“, sagt Stünzner.

Seit längerem reift innerhalb der Stiftung die Überlegung, in der Oderstadt das einstige Collegienhaus zu nutzen, aus dem das Stadtarchiv ausziehen soll. „Dort gibt es die Nähe zu Polen und die Universität“, zählt der Kurator weitere Vorteile des Standorts auf. Das Haus in Fürstenwalde würde die Stiftung für dieses Vorhaben verkaufen, den Erlös wiederum in die Sanierung des Stadtarchivs stecken. Die Räume selbst, so Stünzner, würden ihr kostenfrei zur Nutzung überlassen.

„Die Stiftung braucht einen Neustart“, sagt der Kurator. Das Landeskulturministerium weiß er hinter sich: 40 000 Euro bewilligte es im vergangenen Jahr für die Erstellung eines Zukunftskonzeptes; am Frankfurter „Institut für angewandte Geschichte“ wird es zurzeit erarbeitet. Eines allerdings – für die Zukunft des Hauses ebenso wichtig – lässt sich nicht planen: der Nachwuchs.

„Ich werde 80“, sagt Stünzner, der Stiftungsrat insgesamt immer älter. Der Kurator möchte seinen Posten im nächsten Jahr abgeben. Deshalb ist er auf der Suche nach Ehrenamtlichen oder Ruheständlern, die die inhaltliche und organisatorische Stiftungsarbeit im Haus Brandenburg weiterführen. „Für die nächsten Jahre“, sagt der Kurator, „noch in Fürstenwalde.“