Senior verirrt sich fast bis Kränzlin

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Ein 68-jähriger Altenheimbewohner, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, hat sich am Freitag von Neuruppin aus selbstständig gemacht und wurde Stunden später auf dem Plattenweg zwischen der Kreisstadt und Kränzlin aufgegriffen. Der Mann wohnt in einer Einrichtung an der Artur-Becker-Straße. Dort meldete man ihn gegen 22.45 Uhr als vermisst. Die Polizei ließ im gesamten Stadtgebiet nach ihm suchen – ohne Erfolg. Zeugen meldeten aber gegen 1.30 Uhr Hilfeschreie, die vom Plattenweg kommen mussten. Die Beamten griffen den 68-Jährigen relativ wohlbehalten auf. Er wirkte aber völlig orientierungslos, hieß es. Er wurdezurück in die Einrichtung gebracht.