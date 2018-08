Die Roths zeigten 103 ihrer 210 Dahlien

Margrit Meier

Müncheberg (MOZ) Der Verein für Heimatgeschichte war am Wochenende wieder Gastgeber für Monika und Reinhold Roth. Das Paar hat sich seit vielen Jahren den Dahlien verschrieben und zeigt einmal im Jahr eine Auswahl der wunderschönen Blumen. „Wir haben in unserem Garten 210 Sorten und zeigen hier 103“, sagt Monika Roth. Die Hitze der vergangenen Wochen hat auch den Hobbygärtnern allerlei abverlangt. Zweimal täglich mussten die Blumen gewässert werden.

Wie immer steckten die Dahlien in Vasen und hatte jede ihr Schild. So erfuhren die Gästeu. a, dass es Chrysanthemendahlien wie Akita gibt, oder dekorative wie Kalinka. Balldahlien, aber auch Hirschgeweihdahlien. Letztere erkennt man gut daran, so Fachfrau Monika Roth, weil ihre Blütenblätter geschlitzt sind. „Wir bekommen hier und da Dahlien geschenkt, kaufen aber auch viel bei Züchtern“, erzählte sie. Aus Dänemark hat Helga Kappes Bohema Spartacus mitgebracht, allerdings hat sie die Roths im Stich gelassen und blühte noch nicht.

Abgerundet wurde die Schau durch einen Vortrag rund um die Gartenböden. Auch der Gastgeber präsentierte sich und u. a. seine neueste Broschüre „Müncheberg in alte Ansichten, teilweise gezeichnet von Ines Jaitner“.