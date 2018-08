Am Vorderrad hing noch das Schloss

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Auf frischer Tat ertappt haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen einen vermeintlichen Fahrraddieb. Gegen 3 Uhr fiel den Beamten bei ihrer Streife ein Mann auf, der sich am Bahnhof aufhielt und ein Fahrrad trug.

Die Polizisten erkannten ein Seilschloss, dass sich noch am Vorderrad befand. Als sie sich dem Mann näherten und dieser die Beamten bemerkte, warf er das Rad weg und flüchtete zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den Mann stellen. Bei dem vermutlich gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike in der Größe 26 Zoll. Hersteller ist die Firma Pegasus, es handelt sich um das Modell Avanti. Das Rad selbst war am Sonntag noch nicht als gestohlen gemeldet gewesen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, befanden sich in den persönlichen Sachen des 22 Jahre alten Fürstenwalders außerdem drei Cliptüten mit Betäubungsmitteln. Der junge Mann muss sich nun wegen Diebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.