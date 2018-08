MOZ

Erkner Ein Schein hatte die Frau auf den Brand aufmerksam gemacht: Am Sonnabend, gegen 22.40 Uhr, näherte sie sich in der Werftstraße dem Licht und erkannte, dass die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Flammen stand.

Kurzentschlossen klingelte die Frau bei den Mietparteien; gemeinsam konnte das Feuer durch Ersticken der Flammen gelöscht und so eine größere Katastrophe verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Am Tatort stellte ein Kriminaltechniker Spuren eines Brandbeschleunigers fest, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Ermittlungen zu der Tat dauern gegenwärtig noch an. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei vorläufig mit rund 30 000 Euro an.