Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Anja Hamm

Hennigsdorf (MOZ) Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer in Hennigsdorf schwer verletzt worden.Gegen 14 Uhr wollte ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer von der Marwitzer Straße auf das Gelände des Krankenhauses abbiegen. Dabei übersah der den Kradfahrer, der ihm aus Richtung Zentrum entgegen kam. Der Kradfahrer wurde im Gesicht verletzt und ins Krankenhaus Hennigsdorf gebracht. Die Polizei sperrte die Marwitzer Straße teilweise, um den Unfall aufzunehmen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.