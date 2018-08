Ein Sommerfest ganz in Familie als Dankeschön

Jörg Kotterba

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Es macht viel Spaß, den jungen Leuten, die so wissbegierig sind, so manches beizubringen“, schwärmte am Sonnabend Stefan Schreiber. Der 34-jährige Bayer, der seit eineinhalb Jahren im Gymnasium „Albert Schweitzer“ Englisch, Geschichte und Deutsch unterrichtet, dachte dabei nicht an seine Siebent- und Achtklässler. Sondern an jene Zehn- bis 16-jährigen Mädchen und Jungen, die er als Stadtjugendwart des Löschzuges Innenstadt mit Feuerwehr-Kollegen jeden Freitag ab 17 Uhr betreut. Feuerwehr – das Stichwort.

Die „Innenstädter“ feierten auf dem Areal der Wache Am Kanal ihr Sommerfest. „Ein Fest, dass unseren Feuerwehrleuten die Chance gibt, ihren Ehepartnern Dankeschön bei viel Musik und guter Laune zu sagen und Jung und Alt zusammenführt“, wie Stadtbrandmeister Norbert Manteufel betonte. Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer hatte den obersten Feuerwehrmann der Stadt erst im April für weitere sechs Jahre zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehren Eisenhüttenstadt mit 115 Einsatzkräfte, 30 Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung und dem 42-köpfigen Nachwuchs ernannt.

Am Rande des Festes informierte Manteufel, dass Bürgermeister Balzer beim Neujahrsempfang erfolgreich Spendengelder für ein Brandschutzmobil sammelte. Und eine neue Feuerwache wird bis Sommer 2021 gebaut. „Die Fördergelder sind bewilligt.“ Stefan Schreiber zeigte am Getränkestand des Sommerfestes auf Yasmin Linke, Hannah Karge und Joanne Linstädt, die sich ihre Limos schmecken ließen. Die 13- und 14-jährigen Mädchen gehören zu den Schützlingen des Stadtjugendwarts.

Leiter des Löschzuges Innenstadt ist Kai Hoßbach, heute 41 Jahre alt. Seit 1997 gehört er der Feuerwehr an, hat sich quasi „hochgedient“. Immer ehrenamtlich, in der Freizeit also. „Deshalb ist es mir so wichtig, dass zum heutigen Fest auch meine Michaela und unsere Tochter Leoni mitgekommen sind. So oft sind wir nun auch nicht zusammen“, erklärte der Notfallsanitäter. Die Chance, Tochter Leoni auch auf dem Areal der Feuerwehr zu sehen, ist vor allem freitags relativ groß. Die 14-Jährige ist Mitglied der Jugendfeuerwehr.