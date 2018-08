Unbekannte brechen in Kosmetikstudio ein

MOZ

Eisenhüttenstadt Am Sonnabendmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in einem Kosmetikstudio in der Kastanienstraße gerufen.

Vor Ort wurde festgestellt, dass in der Zeit vom Freitag 12 Uhr bis zum Sonnabendmorgen 9.30 Uhr Unbekannte in das Geschäft durch ein Fenster eingebrochen sind. „Der Innenraum wurde dann nach Wertsachen durchsucht. Aus einer unverschlossenen Geldkassette wurden 50 Euro in Münzen entwendet“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Weiterhin nahmen der oder die unbekannten Täter mehrere Dosen Haarspray mit.

In unmittelbarer Nähe des Kosmetikstudios befindet sich eine Sozialstation des DRK. Dort wurde versucht die Eingangstür aufzuhebeln, was aber nicht gelang, so der Polizeisprecher. Ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten mögliche Spuren.