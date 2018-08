Uraufführung in Neutornower Kirche

Nadja Voigt

Schiffmühle (MOZ) „Singet ... ein neues Lied!“ ist das Programm des Herrenwieser Vokalensembles überschrieben, mit dem sie am Wochenende zwischen Lichterfelde, Neutornow, Eberswalde, Brodowin und Bernau gastierten. Dabei war der Titel wörtlich zu nehmen: Denn neben gleich fünf neuen Ensemblemitgliedern – darunter auch die Chefkantorin Britta Euler aus Bernau – konnte der Chor ebenfalls eine Uraufführung am Freitagabend in der vollbesetzten Kirche Neutornow präsentieren. Schon von weitem hatte das Einsingen im Gemeindehaus die Besucher der Kirche begrüßt. Singend betraten sie dann auch das Gotteshaus. Mit einem Kanon aus der Feder von Chorleiter Martin Krumbiegel. Ihm folgten weltliche und geistliche Chormusik aus vielen Jahrhunderten – vielstimmig und unterhaltsam, abwechslungsreich besetzt und humorvoll umgesetzt. Zu hören waren bei dem 90minütigem Konzert Stücke von Rossini, Lortzing, Mendelssohn-Bartholdy, Distler, Becker, Elgar und Weyrauch.

Seine Uraufführung feierte das „Lied von der Traurigkeit“, geschrieben von Chormitglied Kenneth Anders aus Croustillier und vertont vom Leipziger Sänger und Musikhistoriker Krumbiegel. Er war neun Jahre Mitglied des Leipziger Thomanerchores, unterrichtet an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Musikgeschichte und arbeitet als Sänger und Chorleiter. Den Schwerpunkt seiner sängerischen Tätigkeit bilden Oratorien, Kantaten und andere vokalsolistisch-kammermusikalische Gattungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Das Herrenwieser Vokalensemble setzt sich in diesem Jahr aus 23 Sängern aus ganz Deutschland und der Schweiz zusammen. Mit Vokalmusik von der Gregorianik bis zur Gegenwart sind sie in der Region zu Gast. Deshalb dankte Kenneth Anders auch den Familien in Schiffmühle, die schon seit vielen Jahren in Folge Chormitglieder beherbergen. Bereits das 17. Jahr sang das Ensemble am Freitagabend in der Neutornower Kirche. „Ein Heimspiel“, wie es Martin Krumbiegel ausdrückte. So durfte auch das traditionell zuletzt gesungene Abendlied „Guter Mond, Du gehst so stille“ in seiner Umdichtung „von Herrnwiese nach Cristille“ nicht fehlen. Damit entließ der Chor seine Zuhörer in die Abenddämmerung hoch über Schiffmühle.