Geschichte zum Leben erweckt

Thomas Berger

Hirschfelde 750 Jahre Hirschfelde – dieses Jubiläum haben die heutigen Einwohner am Wochenende mit einem großen Fest gefeiert. Zweifellos war der Umzug als Zeitreise durch die Jahrhunderte der Höhepunkt. Aber auch Festgottesdienst, Musik und Spiele lockten zahlreiche Gäste an.

Wie erhofft, konnten die wieder aufgehängten Glocken im Turm zum Festgottesdienst am Sonnabend um 12 Uhr läuten. Die Sitzplätze reichten nicht einmal, so viele Besucher drängten sich in der Kirche, wo der Blumberger Posaunenchor den besinnlichen Einstieg musikalisch begleitete und Superintendent Frank Schürer-Behrmann in seiner Predigt bereits die Gemeinde gewissermaßen in die Zeit der Ortsgründung vor 750 Jahren mitnahm. Ähnlich, wie laut Bibel Abraham auf Gottes Geheiß mit seinem Volk aus Ägypten auszog, sich auf Wege ins Ungewisse begab, hätten auch die ersten Siedler hier im Märkischen Neuland betreten, das Gebiet mühsam urbar gemacht, Wohnhäuser und schließlich als wichtigstes Signal eines Ortes auch die Kirche errichtet. Eben jenes Bauwerk, das in düsteren Tagen des Zweiten Weltrieges nicht ohne Schaden blieb, aber bis heute die Jahrhunderte überdauert hat.

Von Bestimmung war in der Predigt die Rede, von Aufbruch und Aktivität. Das sind die Hirschfelder in der Tat geworden. Rund ein dreiviertel Jahr an Vorbereitungen steckten in dem Festreigen, vor allem dem Umzug, berichtete Kathrin Grünther, die im Szenenbild DDR und Dorfkonsum-Gründung (1949) als Gemeindeschwester auf der Schwalbe mit Häubchen und Stethoskop mitfuhr. Bis der bunte Reigen im Vorbeirollen an den zahlreichen Schaulustigen am Straßenrand diesen Punkt erreicht hatte, konnte schon vieles andere bestaunt und fotografiert werden.

Ein paar Mönche vorneweg, denn als Besitzung des Klosters Zinna tauchte der Ort 1268 erstmals urkundlich auf. Es folgten die Ritter von Krummensee, die im Dreißigjährigen Krieg durchziehenden Landsknechte ebenso wie Napoleon. Schließlich der berühmteste Hirschfelder Eduard Arnhold, jener jüdische Großindustrielle, der 1904 das Gut erwarb, sich als Kunstmäzen und sozialer Wohltäter hervortat. Gerade auch das Johanna­heim im benachbarten Werftpfuhl war sein Werk.

Ob die 1922 gegründete Feuerwehr, der Sportverein Blau-Weiß, der nun 20 ist und an den 1950 aus der Taufe gehobenen Fußballverein Traktor Hirschfelde anknüpft, der ganz neue Pferdesportverein Löwenherz, der MC Werneuchen – sie alle waren dabei. Erinnert wurde auch an die früh gegründete LPG Aufgehende Sonne und anderes mehr, an etlichen Häusern standen Tafeln mit alten Bildmotiven, Puppen und Infos zu früherer Nutzung.

Es war so einiges, was es in Hirschfelde einst gab, rief auch Ortsvorsteher Lothar Ast in seiner Ansprache in Erinnerung: Mehrere Gastwirtschaften, eine Poststelle, Bäcker, Fleischer, Schmiede, Gärtnerei, Schule, Kindergarten und Kolonialwarenladen. Das meiste davon ist verschwunden, seit 2004 gibt es immerhin die Kindertagespflege, die im Umzug mit vertreten war. Die Feuerwehr ist bis heute auch ein wichtiger gesellschaftlich-kultureller Faktor im Ort. Auf mehrere überlieferte Ereignisse aus den Chroniken ging auch Werneuchens Bürgermeister Burkhard Horn ein. Er überreichte zudem dem Ortsvorsteher Lothar Ast für das Dorfgemeinschaftshaus ein Bild von Antje Brix mit dem Motiv des Hirsches. Vor der Originalskulptur auf dem Platz blühte zum Fest eine blumige „750“ in Gelb und Lila.

Das Radiomuseum aus Seefeld oder der junge Verein Burg Nagezahn stellten sich an Infoständen vor, es gab reichlich Musik und Kinderbelustigungen sowie kulinarische Verlockungen. Die lauteste Gratulation gab es von der Werneuchener Schützengilde mit ihrem dreifachen Salutschießen. „Toll. Das haben die Bürger hier wunderbar vorbereitet“, lobte Christa Hansch aus Lindenberg. Roswitha Massel aus Werneuchen, deren Mann aus Hirschfelde stammt, äußerte ebenfalls Respekt für den Umzug und die vielen Helfer.

Nur das Feuerwerk fiel am Ende der Trockenheit zum Opfer. Dafür gab es viel Musik.