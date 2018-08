Auftritt für Dundee und Rosa

Julia Lehmann

Eberswalde. Vor 89 Jahren war der kleine Eberswalder Zoo neu eröffnet worden. Am Wochenende hatte Zoo-Chef Bernd Hensch wieder zum Zoofest mit Torte, Tierparade und Clownerei eingeladen. Gut 4000 Erwachsene und Kinder hatten am Sonnabend dasselbe Ausflugsziel (MOZ) Ein Wisent trabt gemächlich über den sandigen Boden, aus etwas Distanz ist das Kinderlied „So ein schöner Tag“ zu hören. Clown Klecks bespaßt an der Bühne am Urwaldhaus gerade die Kinder. Zu seinem 89. Geburtstag hat sich der Zoo Eberswalde herausgeputzt, Gäste eingeladen und für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Mehr als 4000 Gäste – vor allem Eltern mit Kindern – stromern am Sonnabend durch die Anlage.

Bemalte Kindergesichter bestaunen Emus, Tiger oder Löwen. Ein Giraffenhals ragt über die Gehege. Der gehört zu einer riesigen gelben Hüpfburg. Im Vorbeigehen liest ein Mädchen den Spruch auf einem langen Banner laut vor: „Lassen Sie uns gemeinsam etwas tun, bevor es für viele bedrohte Arten zu spät ist, denn ausgerottet bedeutet – verloren für immer!“

Ernste Ziele neben Partytrubel. Beim Zoofest geht das. Für die Tiere scheint das alles normal zu sein. Über den Köpfen der Besucher spielen die jungen Nasenbären. Enten gründeln im Teich. Für einige gibt es dann aber einen kleinen Auftritt. Zu 15 Uhr hat Zoo-Chef Bernd Hensch zur Bühne gebeten. Einige seiner Schützlinge möchte er vorstellen, die Kinder können Königspython, Aras und Co. halten und streicheln.

Die Besucher sollen ihm außerdem Namensvorschläge machen. Ein knapp zwei Wochen altes Esel-Weibchen braucht einen Namen. „Wahrscheinlich werden wir sie behalten“, sagt Hensch. Er könne sich schon jetzt kaum trennen. Vorschläge gibt es einige, doch nur „Rosa“ erhält genügend Applaus – und trifft auch den Geschmack des Zoodirektors. Der Vorschlag stammt vom zehnjährigen Finn aus Niederfinow. Er ist mit Schwester Laila (7) und seinen Eltern Bianka und Andreas Finke gekommen.

Den Namen für die junge Bartagame wählt Stefan Kriesten, der mit seinen beiden Töchtern Johanna (2) und Elisa (5) sowie Frau Jeanette Dorin gekommen ist. „Dundee“ lautet sein Vorschlag. Angelehnt an den Filmhelden Crocodile Dundee, der wie die Bartagame in Australien zuhause ist. „Für uns ist das der beste Zoo“, sagt Jeanette Dorin, die mit ihrer Familie in Berlin lebt. Deshalb besitzen die ehemaligen Eberswalder bereits eine Dauerkarte. Für ihre Namenswahl gibt es nun eine Jahreskarte oben drauf. Dann folgt die Geburtstagstorte. Die hat wieder die Bäckerei Wiese spendiert und wird an die Gäste verteilt, die sogleich eine Schlange bilden, um ein Stück zu ergattern.

Bernd Hensch ist zufrieden mit dem Tag. Ihm sei wichtig, dass alle Spaß haben. Schließlich sind alle 40 Mitarbeiter gefragt, dazu neun Auszubildende, sechs Bundesfreiwilligendienstler und drei im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Und so steckt die Auszubildende im Tiger-Kostüm und der Tierpfleger im Straußen-Kostüm auf Stelzen. Im nächsten Jahr wartet der 90. Zoo-Geburtstag. „Da machen wir was Besonderes“, so Hensch. Ideen würden sich über das Jahr noch entwickeln. Für ihn selbst ist es das 37. Jahr im Zoo Eberswalde. Da stelle sich so langsam die Frage der Nachfolge, verrät der 63-Jährige. Diese Aufgabe mache sich aber nicht leicht.

Parallel dazu laufen andere Projekt natürlich weiter. Hensch möchte einen Eiszeit-Erlebnispfad installieren. Dieser soll beim Gehege der Bären beginnen und über den Köpfen der Tiere über eine Art Brückensystem verlaufen. Die benötigten 750 000 Euro sollen über die Kommunalgemeinschaft Pomerania gefördert werden. Man warte auf den Fördermittelbescheid.

Ein zweites großes Projekt will der stadtgestützte Zoo ohne Förderung stemmen: ein Indoor-Spielplatz in der Gaststätte „Brauner Bär“. 75 000 Euro soll die Stadt Eberswalde hinzugeben sowie einen Betrag in selber Höhe der Förderverein des Zoos.