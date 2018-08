Gepackte Schulranzen verschenkt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Lilly, Mavad und 47 andere Kinder haben eine Woche vor der Einschulung ihren Schulranzen bekommen. Seit Jahren organisiert eine Gruppe von Frauen ein Zuckertütenfest und die Schulranzen-Spende für Familien, die sich das so nicht leisten können.

Es ist ein kleines, liebevolles Kinderfest im Garten des Frauenzentrums mit Spiel-, Schmink- und Bastelständen, Musik, Kuchen und Getränken. Eine Tanzgruppe tritt auf, es gibt Luftballons und Fotos. Die Kinder tollen herum oder hängen noch etwas schüchtern an den Rockzipfeln ihrer Eltern. Die Mütter und Väter wurden zusammen mit ihren Abc-Schützen eingeladen, auf Handzetteln in Kitas, in den Netzwerken von Gewerkschaft, Migrations- und Kinderbeauftragten. Höhepunkt des Festes ist die Übergabe der Spenden. Es ist der erste Schulranzen der Kinder. Voll gepackt mit Dingen, die sie in der Schule brauchen.

Initiatorin Bärbel Ramm, Lehrerin und Stadtverordnete der Linken, hat mit Kolleginnen, Gewerkschafterinnen und Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums irgendwann nicht mehr mit ansehen wollen, dass Kinder in die Schule kommen, denen wichtige Materialien fehlen oder anzusehen war, dass sich die Eltern keinen ordentlichen Schulranzen leisten können. Die Frauen baten in Schwedt um Spenden, kauften Ranzen und Schulutensilien, luden bedürftige Familien zum Zuckertütenfest ein und schenkten den Kindern die Ranzen.

Eine einfache, konkrete Hilfsaktion, die Kindern direkt zugute kommt. Bärbel Ramm traf damit sofort auf offene Ohren bei Sparkasse und Wohnungsgesellschaft, von Firmen und privaten Spendern. Seit 2010 läuft die Aktion genau so. Einen Nachweis der Bedürftigkeit verlangen die Helfer nicht.

„Wir müssen gar nicht mehr viel reden. Im Frühjahr treffen wir uns, verteilen die Aufgaben und die Kitas und dann läuft der Rest telefonisch oder über Nachrichten“, berichtet Bärbel Ramm. Sie stellt fest: „Es werden immer mehr Kinder. Angefangen hat es mit knapp 20, in den vergangenen Jahren waren es um die 30, in diesem Jahr sind 49 Kinder angemeldet. Darunter auch Kinder von Flüchtlingsfamilien zum Beispiel aus Syrien.“

Für mehr als 3000 Euro hat die AG eingekauft. Die Ranzen sind mit kindgerechten Motiven versehen und in rosa oder grün gehalten, haben Reflektoren, praktische Seitentaschen. Es sind keine Markenranzen und die Helfer nutzen Mengenrabatte des Händlers. Dennoch kostet ein gepackter Ranzen knapp 70 Euro. Die Frauen nennen sich Arbeitsgruppe Kinderarmut. Ihr Ziel ist auch, das Problem Kinderarmut ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Jedes vierte Schwedter Kind lebt in einer armen Familie, die auf Hilfe wie Hartz IV angewiesen ist.