Sommerfest für Fans schwarzer Pflaumen und gelber Kirsche

Michael Dietrich

(MOZ) Sie heißen Yellow Cherry (gelbe Kirsche), Gyant America (Riesiges Amerika), Black Plum (schwarze Pflaume) oder Orange Russian (Orangefarbener Russe) und liegen vor Alexandra Becker auf dem Tisch. Die Namen täuschen, es handelt sich ausschließlich um Tomaten. Gelbe, dunkle, gezackte, lange, birnenförmige, kleine, riesige. Die junge Frau aus Stegelitz ist Mitglied des Vorstandes des Vereins zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen (Vern) und zeigt Besuchern des Sommerfestes exemplarisch an 24 Sorten auf ihrem Tisch die Vielfalt der Arten.

Probierteller laden zum Kosten ein und so vielfältig wie die Namen ist auch der Geschmack der Sorten. Die Erhaltung dieser Sorten- und Geschmacksvielfalt ist Ziel ihres Forschungsprojektes beim Vern, für das sie ein Netzwerk der Nutzer aufbauen will. „ Ich weiß gar nicht mehr, wie Holland-Tomaten schmecken“, sagt Alexandra Becker. Nur im Winter, wenn alle Tomaten geerntet und Einweckgläser aufgebraucht sind, probiert sie im Supermarkt. „Ich freue mich dann noch mehr auf die nächste Tomatenernte“, verrät sie. 600 Mitglieder hat der Verein inzwischen.

Zwischen 200 und 300 Tomatensorten hat der Vern schon vermehrt. Jedes Jahr wählt er 20 bis 50 Sorten für die Zucht im Folienzelt aus. Ein Tütchen mit 25 Samen, die Marleen Wenk den Tomatenfans verkauft, kostet 2,50 Euro. Viele fragen gezielt nach ihrer Lieblingssorte, gelbe liegen gerade im Trend, aber auch Black Plum, jene dunkle Freilandtomate in Pflaumenform mit kräftigem Aroma. Sie gilt als sehr resistent gegen Kraut- und Knollenfäule.

Besucher konnten sich vom Fortschritt der Sanierung des alten Fachwerkhauses überzeugen, das zum Seminargebäude ausgebaut wird. Tage zuvor wurde auf der Baustelle noch Lehm gestampft, mit Strohhäcksel vermengt und in die Fächer zwischen den Balken gepackt. In dem Haus wird künftig mehr Platz sein für Kurse, wie sie am Sonnabend Gartenleiterin Kartrin Rust anbot. Sie zeigte Besuchern in der Küche, wie überreife Tomaten geschnitten und fachmännisch Samen daraus gewonnen wird. (md)