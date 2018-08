Musikalische Erinnerung zum Gernhören

Klaus Kleinmann

Wandlitz „Erinnerung - sie streichelt meine Seele, sie lässt uns nicht vergessen, was gut war, was man von Herzen liebt“ - so heißt es in einem Lied von Chris Doerk, in einem anderen singt sie „Träume bleiben Träume, Wehmut bleibt“. Was diese Lieder mit ihrem Leben zu tun haben, ist am Samstagabend im Goldenen Löwen Wandlitz zu erfahren.

Ein Schlager-Potpourri wird angekündigt als „Lieder aus der guten alten Zeit“. Dieser Blick zurück ist ein ständig wiederkehrendes Thema bei dem Lieder- und Talkabend mit der Sängerin und Schauspielerin, die es damals in DDR-Zeiten als Pop-Ikone zu flächendeckender Beliebtheit gebracht hat.

Das Leitmotiv der Erinnerung kommt sicher nicht von ungefähr, denn Chris Doerk gehört nicht mehr zu den Allerjüngsten. Das merkt man ihr aber in keiner Weise an, ihre Stimme klingt glasklar und jugendfrisch. Man braucht nur die Augen zu schließen, um sie so vor sich zu sehen wie in den frühen Jahren. Auch ihr Witz, ihr Humor, vor allem ihr Lachen und ihre Eloquenz haben in keiner Weise nachgelassen. Chris Doerks äußeres Erscheinungsbild lässt sie mindestens zwanzig Jahre jünger wirken, zumal sie immer noch Mütze und Zöpfchen trägt.

Ihre Bühnenpräsenz hat also kaum an Spritzigkeit verloren und hätte gut und gerne für einen rauschenden Schlager-Abend gereicht, denn sie ist ein Vollblut-Bühnenprofi. Die Zuhörer folgen ihr dankbar und spenden immer wieder reichen Applaus. Leider platzt aber die Wandlitzer Kulturbühne vor Publikum nicht aus allen Nähten, und es gibt Momente, in denen Chris Doerk auf der Bühne fast ein bisschen einsam wirkt.

Woran mag das gelegen haben? Zum Teil sicher daran, dass sie ohne Orchester, sondern „nur“ mit Playback auftritt. Ohne Mitstreiter fehlt natürlich der Bühnen-Klamauk von früher. Frank Schöbel, ihr Partner aus den glanzvollen Jahren, ist ebenfalls nicht mit von der Partie, wodurch auch die großen Hits fehlen, die sie mit ihm gemeinsam vorgetragen hat. Vor allem aber haben sich die Zeiten geändert, denn das Land, dessen Alltag Chris Doerk als Produzentin guter Laune verschönern half, gibt es nicht mehr.

Mancher aus dem Publikum mag das bedauern. Chris Doerk geht es offenbar ähnlich. Obwohl ihre Lieder unpolitisch klangen, hatten sie im gesellschaftlichen Kontext der DDR als Alltags-Aufheller einen klaren politischen Stellenwert. Chris Doerk ist das sehr wohl bewusst, und sie sieht das durchaus positiv. Die Stimmung nach der Wende kommt ihr dagegen eher kalt, hektisch und geldorientiert vor, zumal sich ihre Auftrittsmöglichkeiten durch eine andere politische Orientierung in den Chefetagen drastisch reduziert haben.

Trotz dieser leicht bewölkten Hintergrundstimmung erlebt die Kulturbühne einen wirklich schönen Abend. Die Lieder machen froh, und der von Dagmar Perschke sehr sensibel moderierte Talk im zweiten Teil lässt Chris Doerks Leben und ihre sprühende Vitalität sehr plastisch zutage treten. Man lauscht mit großem Interesse.