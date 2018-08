Ein Hingucker für Hundeliebhaber

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Weit mehr als 100 Deutsche Schäferhunde wurden am Sonntag auf der Landesgruppenzuchtschau Berlin/Brandenburg in Beeskow präsentiert. Für viele Züchter und Halter ging es darum, ihre Tiere für die Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg zu empfehlen.

Armani von der Ostfriesischen Thingstätte ist ein Hund mit Zukunft. Bei den Runden im Bewertungsring ging der 15 Monate alte Rüde ganz vorn, zeigte volle Aufmerksamkeit. Frank Goldlust, Landesgruppen-Zuchtwart Berlin Brandenburg, lobt Haarkleid, Rückenlinie und Brustbildung. „Ein eindeutiger Sieger“, fasst es Goldlust zusammen. Sieger in der Jugendklasse, Schäferhundrüden bis zu 18 Monate sind darin zusammengefasst. 24 der Tiere stellten sich am Sonntag auf dem Hundeplatz am Oegelner Bahnhof den strengen Augen des Zuchtrichters.

Ein gutes Ergebnis in Beeskow zählt für die Züchter viel. Denn Frank Goldlust wird Anfang September auch Richter für ebendiese Klasse bei der Bundessiegerzuchtschau sein. Bei Hunden, die er zuvor schon gesehen und bewertet hat, kann er dann auch eine Entwicklung feststellen. Das kann helfen. Und auch der Hund weiß, was auf ihn zukommt.

Auf dem Beeskower Hundeplatz trat Armani mit 23 Altersgenossen an. Insgesamt stellten sich weit über 100 Hunde den Richtern. Rüden und Hündinnen von der Nachwuchsklasse bis zur Veteranenwertung, außerdem Langstockhaarhunde. Die Tiere unterscheiden sich von ihren Artgenossen im Prinzip nur durch das Haarkleid. Bei ihnen soll das Deckhaar lang, weich und nicht fest anliegend sein, Fahnen an Ohren und Läufen aufweisen. Außerdem sollen die Hunde eine buschige Rute zeigen. Ganz laienhaft gesagt, wirken sie kuschliger als die anderen Schäferhunde.

Für das erfolgreiche Abschneiden von Armani von der Ostfriesischen Thingstätte in Beeskow zeichnen Christian Meussen und Corinna Elze verantwortlich. Die junge Frau stammt aus Berlin und wurde von Meussen als Hundeführerin geholt. Sie führte Armani im Ring, sorgte für den richtigen Gang und das Tempo. Meussen selbst ist der Halter des Hundes, das Herrchen, das ihn ausbildet. Der 31-Jährige stand und lief mit den anderen Hundehaltern und -züchtern außerhalb des Rings, immer darauf bedacht, die Aufmerksamkeit des Hundes zu erregen. „Ein aufmerksamer Hund hat eine bessere Körperhaltung. Darum geht es“, erklärt Torsten Baese, Beeskower Ortsgruppenchef des Vereins für Deutsche Schäferhunde.

Für diese Aufmerksamkeit tun die Hundehalter sehr viel. Kleine Pfeifen sind zu hören und laute Tröten, Klick- und Klackgeräusche, eine junge Frau wedelt rennend mit roten Bändern, grüne und gelbe Bälle werden in die Höhe gehalten, hinter Hecken und Sträuchern sind Rufe zu vernehmen. „Wer zum ersten mal zu uns kommt, hält uns vielleicht für ein wenig verrückt“, bekennt Torsten Baese.

Für die meisten Schäferhundefreunde, die ihre Tiere vorstellen, ist dies vor allem ein Hobby. Sechs der 22 Mitglieder der Beeskower Gruppe sind auch Züchter. Leben können und wollen sie davon nicht, wobei das durchaus möglich ist. Je besser die Bewertung der Tiere bei der Zuchtschau, desto höher sind die Preise, die erzielt werden können.

In Beeskow waren am Sonntag vor allem Züchter und Hundehalter aus Norddeutschland vertreten. Die Veranstaltung macht die Kreisstadt aber auch international bekannt. Denn der Deutsche Schäferhund ist beliebt. Aus praktisch allen osteuropäischen Ländern waren Hunde gemeldet, sogar aus Russland. Viele polnische Züchter kommen traditionell, auch Dänemark war vertreten. Und viele kommen gern wieder. So wie Christian Meussen. Zum dritten mal hat er sich aus dem ostfriesischen Ihlow auf den Weg gemacht. Gut organisiert sei die Veranstaltung in Beeskow immer, sagt er. In diesem Jahr hebt er hervor, dass es für Mensch und Tier genügend Schattenplätze gab.

Auch wer ohne Hund an den Oegelner Bahnhof kam, wurde gut unterhalten. Die Zuchtrichter begründeten ihre Entscheidungen genau, am Rande des Platzes sorgten die Beeskower Schäferhundefreunde für das leibliche Wohl der vielen Gäste. Andere Mitglieder der Ortsgruppe und deren Angehörige sorgten für die reibungslose Organisation. Alle vier Jahre nehmen sie die Mühe einer Landesgruppenzuchtschau auf sich.