Laubenpieper feiern Sommerfest

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Gießkannen und Sprenger sind bei Laubenpiepern im Dauereinsatz – die Hitze sorgt so für reichlich Ernte. Den Kleingärtnern in der Anlage „Neue Welt“ am Ausbau Ost bringen fleißige Bienen zusätzliche Erträge. Beim Sommerfest am Sonnabend konnte man ihren Honig probieren.

„Schön süß“, schwärmt Pia Balewski. Die Sechsjährige taucht ihr Holzstäbchen in ein weiteres Honigglas; die zähe Flüssigkeit ist heller als die bereits gekosteten. „Das ist Lindenhonig“, sagt Mara Liebich. Auch Robinien- und Obstblütenhonig stehen vor der 29-Jährigen auf einem kleinen Tisch; daneben Flaschen mit Honiglikör.

Worauf der Verkaufsstand neben Hüpfburg und Softeismaschine beim Sommerfest des Kleingärtnervereins „Neue Welt“ keinen Hinweis gibt: Der Honig stammt von Bienen, die Nektar von den Blüten in der Gartenanlage sammeln. Seit drei Jahren, sagt Mara Liebich, stehen unweit vom Eingangstor die Beuten von neun Bienenvölkern. Weitere produzieren Honig in Rauen und in Spreenhagen, wo die Hobbyimkerin wohnt.

„Wir hatten hier kaum noch Bienen“, sagt Vereinschef Hagen Elfe, der die junge Frau in ihrem Tun unterstützt. Mit den Bienenvölkern zog neues Leben in die 93 Parzellen starke Gartenanlage ein. „Die Kleingärtner haben durch die Bestäubung der Bienen viel mehr Erträge“, weiß Mara Liebich von Gesprächen mit ihnen.

„Schon, aber das Wasser fehlt“, klagt Karin Hermann. Seit 16 Jahren bewirtschaftet die 79-Jährige ihre Parzelle. Mit unermüdlichem Bewässern sei zwar der Rasen gut gewachsen, auch reifen unter hohen Obstbäumen zwei riesige Kürbisse, doch die vielen Äpfel blieben klein. „Die Kartoffeln wiederum kommen gut“, sagt Karin Hermann. Während vom Vereinsheimgebäude, wo seit zehn Uhr gefeiert wird, Musik herüberweht, macht sich die Seniorin quer über die Festwiese auf den Weg zu ihrem Grundstück.

„Hier haben Vereinsmitglieder in den vergangenen Wochen eine Feuerstelle gebaut – mit original Altstadtpflaster“, sagt Hagen Elfe mit Blick auf die Wiese. „Über Umwege“ seien die Steine von der Kreuzung Ecke Eisenbahnstraße/Frankfurter Straße zu ihm gekommen. Für den Naschgarten für die Kita „Sputnik“, der auf der Festwiese angelegt werden soll, war es bisher indes zu heiß. „Die Beerensträucher setzen wir im Herbst“, sagt der Vereinschef.

Wo am Abend zwei Feuershows steigen sollen, wartet Sabine Sieber geduldig auf Abnehmer für Bücher, Töpfe, Schultüten und Gardinen. Die 53-Jährige sammelt und verkauft, was Gartenfreunde aussortieren. Sie selbst baut Obst und Gemüse in der Kleingartenanlage „Kastanienweg“ an. Tomaten und Zucchini habe sie reichlich geerntet. „Ich musste dafür auch viel gießen“, sagt sie. Der Versuch, Auberginen anzubauen, ging allerdings daneben. „Gestern habe ich das Pflänzchen beim Unkraut Zupfen im Kräutergarten wiederentdeckt“, schmunzelt sie.

Erika Tietze hat schon lange keinen eigenen Garten mehr. Die 82-Jährige wohnt in der Nähe und nimmt das Fest zum Anlass, sich die Anlage anzusehen. Gerade steht sie vorm Vereinshaus in der Schlange für selbstgebackenen Kuchen. Drinnen eröffnet demnächst eine Gaststätte; „die Küche ist noch nicht fertig“, sagt Koch Rene Nowak im renovierten Gastraum. Im benachbarten Veranstaltungsraum fand bereits die erste Hochzeit statt.

Eine weitere steigt Anfang September auf der Festwiese: Imkerin Mara Liebich heiratet dort. An ihrem Stand hat Pia Balewski von Mutter Jennifer das nötige Kleingeld für ein Glas Honig zugesteckt bekommen. „Das wäre auch eine tolle Sache für unseren Garten im Buschgarten“, sagt sie über die Bienen.