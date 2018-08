Jens Kiesewetter ist Führungskraft auf Probe

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Jens Kiesewetter hat auf einmal gleich zwei Führungspositionen in Woltersdorf inne: Der neue Leiter der Sport- und Freizeitanlagen ist jetzt auch noch Geschäftsführer der Gemeindewohnungsbaugesellschaft (GWG) – zunächst für neun Monate.

Der Strausberger soll die Doppelfunktion zunächst probehalber wahrnehmen; nach einem Dreivierteljahr will die Gemeinde überprüfen, ob die improvisierte Lösung funktioniert, sagen Bürgermeisterin Margitta Decker und Jens Kiesewetter selbst. Der 42-Jährige hatte sich für beide Stellen beworben. Dass er nach der Ernennung zum Leiter des Eigenbetriebs auch noch die Geschäftsführung der Gemeindewohnungsbaugesellschaft angetragen bekam, sei für ihn überraschend gekommen, sagt Kiesewetter. Auch die Gemeinde hatte das nicht geplant, sagt Margitta Decker. „Es ergab sich aus der Situation heraus, das Bewerbungsverfahren für die GWG hat keinen geeigneten Bewerber erbracht“, so die Bürgermeisterin.

In beiden Betrieben sei Personal aufgestockt worden, so dass Kiesewetter entlastet werde. Im Eigenbetrieb ist etwa einen Monat vor Bestellung des neuen Leiters ein Buchhalter eingestellt worden. Bei der GWG, zu der auch der Bauhof gehört, verweisen Margitta Decker und Jens Kiesewetter auf Bauhof-Leiter Christian Gorny und seinen Stellvertreter Maximilian Jahn.

Kiesewetters Arbeitsalltag sieht jetzt so aus, dass er montags und dienstags an der Hochlandstraße die Geschicke der Sport- und Freizeitanlagen steuert. Donnerstags und freitags geht er seinem Job bei der GWG im Berghofer Weg nach, wo Kiesewetter den Mittwoch verbringt, entscheidet sich nach Terminlage.

In der neu dazugekommenen Rolle bei der GWG bedeutet Kiesewetters Amtsübernahme den siebten Wechsel, seit der langjährige Geschäftsführer Horst Neumann Ende 2011 in den Ruhestand ging. Dabei sind auch alle Interims-Lösungen mitgezählt. Gleich zweimal ist Michael Schulz, heute wieder Mitglied des Aufsichtsrats, in die Bresche gesprungen, zuletzt Kämmerer Harald Porsch. Mit Mandy Suhrbier, die im Oktober 2014 das Ruder übernahm, schien Stabilität einzukehren – das zu 100 Prozent kommunale Unternehmen legte schwarze Zahlen vor. Im Frühjahr dieses Jahres endete Mandy Suhrbiers Tätigkeit bei der GWG nach monatelangen Spannungen mit der Bürgermeisterin.

Kiesewetter hat sich über das schwierige Erbe, das er antritt, natürlich informiert, will aber den Blick nach vorn richten. Wie beim Eigenbetrieb betont er, dass er „keine persönlichen Bindungen zu handelnden Personen von früher oder heute“ hat. Als ehemaliger Finanzierungsberater kennt sich der 42-Jährige in kaufmännischen Fragen hinreichend aus. Jetzt gelte es, die Aufgaben zu priorisieren.

Ganz oben steht der Jahresabschluss 2017. Die GWG hat etwa 90 eigene Wohnungen und verwaltet in Woltersdorf und Umgebung Wohneigentum für Dritte. Ein Objekt wurde kürzlich abgegeben. Kiesewetter will künftig jeden einzelnen Verwaltungsvertrag auf seine Wirtschaftlichkeit prüfen. Dabei sind nur zwei Mitarbeiter und eine geringfügig Beschäftigte in der Wohnungswirtschaft tätig. Insgesamt elf Mitarbeiter, davon zwei leitende, sind im Bauhof eingesetzt. Ihn schlug die Gemeinde einst der GWG zu, damit das sehr kleine Unternehmen auf Umsatz kommt.