Schützen sorgen für mächtig Dampf

Ohren zuhalten: Auf den Oderwiesen in Stiftnähe (Bildhintergrund) knallte und rummste es am Sonnabend kräftig. Allein 20 Kanonen waren beim Landesböllertreffen auf dem Festplatz aufgestellt. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterba

Neuzelle (MOZ) 60 Kanoniere, 20 Kanonen, sechs Hand- und fünf Standböller: Das 8. Brandenburgische Landesböllertreffen in Neuzelle mit 17 Traditions- und Schieß-Vereinen wurde am Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Volltreffer.

„Achtung“, rief der Strausberger Berthold Schöps laut und mahnend zugleich, bevor er die Zündschur zum Glühen brachte. Sekunden danach krachte und knallte es ohrenbetäubend. Die Anne-Susanne, die Nachbildung eines Dreipfündergeschützes von anno 1588, spuckte eine meterlange weiße Wolke aus – Reste des explodierten Schwarzpulvers und Verdämmungsmaterials.

Zum Glück hielten sich alle Umstehenden die Ohren zu. Oder hatten Schallschützer auf. Aber Angst, von einer Kanonenkugel getroffen zu werden, brauchten die Schaulustigen nicht zu haben. „Beim Böllern“, erklärt der Strausberger Kanonier, „wird nicht scharf geschossen. Auch uns von der Schützengilde der Stadt Strausberg 1588 geht es um die Pflege der Traditionen. Aber auch um Schall und eine ordentliche Lautstärke.“

Berthold Schöps erzählte am Rande des 8. Brandenburgischen Landesböllertreffen, das vom Brandenburgischen Schützenbund und der Schützengilde Neuzelle 1842/1991 ausgerichtet wurde: „Unsere Gilde existiert schon seit mehr als 400 Jahren. Deshalb das erklärende 1588 in unserem Vereinsnamen. In DDR-Zeiten wurde diese Tradition nicht weiter gepflegt. Ein noch verbliebenes ehemaliges Mitglied, Schmiedemeister Otto Kulow, baute die Gilde nach dem Mauerfall neu auf. Sein Vater hatte in 40 DDR-Jahren alle historischen Unterlagen versteckt.“

Es ist das zweite Mal, dass die Neuzeller Schützengilde das Landesböllertreffen ausrichtete. Bereits 2006 lauteten auf den Oderwiesen hinterm Freibad die Kommandos: „Wischen und krätzen!“ zum Säubern des Rohres von Rückständen, „Setzt die Ladung!“ zum Befüllen und Stopfen der Kanone und letztendlich „Zündung setzen!“ Nach diesem Befehl trifft die brennende Lunte auf die Zündpfanne. Dann rummst es...

Diese Details und noch viel mehr erklärte wortgewandt und fachmännisch Jörg Fröhlich. Der 53-Jährige ist Neuzeller Gildebruder, Kanonier und Erbauer einer Kanone mit dem Namen Schwarzer Abt. „Mit Blick auf das gleichnamige Schwarzbier aus unserer Klosterbrauerei“, wie der Technik-Spezialist augenzwinkernd erklärte.

So war es wohl fast ein Muss, das Landesböllertreffen am Freitag, am Tag des heiligen Laurentius, des Schutzpatrons der Bierbrauer und aller mit Feuer befassten Leute, zu beginnen. Natürlich mit zünftigen und unüberhörbaren Eröffnungsböller-Schüssen. „Unser Treffen ist kein Wettbewerb, vielmehr eine Art Schau-Veranstaltung, bei der jeder Verein zeigt, was er hat und was er kann. Klar, dass wir dabei in historischen Gewändern stecken“, erläuterte Fröhlich. Nicht nur die Ohren, auch die Augen sollten bei so einer Messe auf ihre Kosten kommen.

Stichwort: Kosten: Am Freibad hatten die Neuzeller ein Biwak aufgebaut. Da war Selbstversorgung angesagt. Aber auf der Schützenwiese sorgte die Blaue Feldküche von Bernd Koop für rustikale Kost. Das schmeckte auch Fred Lusznat. Der 59-Jährige reiste aus Erkner an. „Ich wundere mich nur“, meinte der Ingenieur mit Blick auf die frisch gemähten Oderwiesen, „dass sich vom Geballer die Störche nicht stören lassen.“ Tatsächlich suchten keine hundert Meter vom Geschehen fünf Adebars nach einer Mahlzeit. Schienen sie zu wissen, dass es fürs Schießen mit echten Kanonenkugeln auf Zielscheiben separate Wettkämpfe gibt? Sie werden auf speziellen und besonders gesicherten Übungsplätzen der Armee ausgetragen.