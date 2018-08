Kunterbuntes Treffen von Nachbarn

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Wann haben Sie das letzte Mal eine Hand voll Tomaten geschenkt bekommen? Oder im Garten gesessen und gebastelt? Haben Kindern dabei zugeschaut, wie sie eifernd versuchen, kleine Preise mit einer Angel, an deren Ende ein Magnet baumelt, zu erwischen? Wann haben Sie je Kebab gegessen? Oder einen Salat, der vorwiegend aus Zwiebelgrün und Petersilie besteht? Oder haben Sie schon von dem deutschlandweiten Sojabohnen-Projekt gehört?

Wer am Sonnabend der Einladung von Quartiersmanagerin Franziska Kluge und dem Quartiersrat um Vorsitzende Liane Boldt gefolgt war, der fand sich im rund 2000 Quadratmeter großen Nachbarschaftsgarten im Wohngebiet am Herrensee wieder, in dem Menschen aus 43 Nationen leben. An der langen Tafel im Garten war arabisch zu hören, Deutsch mit Dialekt und Englisch. „Ein Sommerfest feiern wir hier, um im wahrsten Sinne des Wortes im Nachbarschaftsgarten die Nachbarn zusammenzubringen“, sagte Liane Boldt, die zu Basteln von Serviettenblumen anregte.

Einer der Feiernden, der seit vier Jahren in Deutschland lebt, war Hassan Mahmoud. Der Öl- und Gasingenieur bestückte mit seinen Nachbarn Spieße mit Rindermett. Ähnlich wie deutsche Männer auch, kümmerten sich nur Herren um das Grillgut und das Rösten der Spieße. Hassan Mahmoud erzählte bei einer Führung, dass er so drei-, viermal in der Woche sein kleines Stück Garten beackert. Tomaten und Bohnen stehen da prächtig, aber auch ein Kraut namens Malow. In seiner Heimat gern genutzt für Salate, erzählt er. Gern hätte er eine Arbeitsanstellung, aber niemand wolle ihn, den 61-Jährigen.

Währenddessen informierte die Quartiersmanagerin über die Termine zum Umbau der Grundschule und dem Neubau Bürgerhaus. Vom 21. bis 27. August sind die Modelle in der Turnhalle im Wohngebiet zu sehen. Am 27. August tagt der Quartiersrat öffentlich und „jedermann ist eingeladen, sich zu informieren“, lädt Franziska Kluge ein.

Sie heißt bei den syrischen Frauen, unter ihnen die Journalisten-Kollegin Ahlam Suliman, nur Francesca. Die Frauen hatten einen Text auf deutsch und arabisch vorbereitet, in dem sie für eine schöne Zeit im Nachbarschaftsgarten, den es übrigens seit 2016 gibt, durch alle vier Jahreszeiten hindurch danken.

Es wäre eine Chance gewesen, sich kennen zu lernen. Einige haben dies getan, wie etwa Erhard Rückforth, der Sojabohnen für einen deutschlandweiten Test anbaut und auch ein Bienenvolk hier angesiedelt hat. „Zwölf verschiedene Sorten haben wir hier angepflanzt“, sagt der Strausberger.