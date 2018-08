Jagd auf Tresorknacker auf dem Dorffest

Michael Dietrich

Woltersdorf (MOZ) Die Gäste des Kinder- und Dorffestes am Sonnabend in Woltersdorf haben die sonntägliche Kultserie Tatort bereits einen Tag früher erlebt, und zwar live. Der Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus wurde zur Tatort-Kulisse umgestaltet und der ganze Ort fieberte mit den Kommissaren mit, die einem fiesen Täter auf der Spur waren, der den Tresor im örtlichen Landwirtschaftsbetrieb gesprengt und das ganze Geld gestohlen hatte. „Wir haben extra keinen Mord gespielt wegen der vielen Kinder, die im Publikum dabei waren“, sagte Vereinschef Ronny Laubenstein, der zugleich auch der Tresorknacker war. Und ganz in Tatortmanier gewann am Ende die Polizei: Sherlock Holmes und Miss Marple kamen dem Dieb auf die Schliche.

Und natürlich sollte auch der „Tatort Woltersdorf“ dem Dutzend Mitspielern Spaß bereiten und das Publikum zum Lachen bringen. Das amüsierte sich prächtig über die vielen eingebauten Gags und Anspielungen in den Szenen. Da durften Klischees wie die eines schwulen Friseurs nicht fehlen, ein aktueller Schlagerstar wie Ben Zucker, den der Petershagener Erik Schilli spielte, oder eine Nummer mit Tänzerinnen, die den Bauern in der Kneipe ein frivoles Angebot machten. Mit szenischen Ausflügen in die regionale Fleischerei oder in bekannte Märchen wie die Eiskönigin sorgten Ronny Laubenstein als Schneemann Olaf und seine Töchter als Eisprinzessinnen für immer neue Schauplätze der Geschichte. Unter den Akteuren waren auch Vater René und die Kinder Till und Lilly Schneider, gerade aus China zurück in der Heimat, wo sie schon viele Jahre an dem Gaudi mitmachen wollten, aber immer verhindert waren.

Seit mehr als zehn Jahren führen die Vereinsmitglieder regelmäßig kleine Programme zum Kinder- und Dorffest auf, die sich längst in die Nachbarorte herumgesprochen haben und für mehr Zuschauer sorgen, als Woltersdorf Einwohner hat. Dem Beifall der Gäste folgte der Klang von Münzen und das Rascheln von Scheinen im Hut, der herum ging.

Wo am Nachmittag Kinder Kraftkegeln, Pool­angeln oder Flaschenstemmen spielten und am Abend der Tresorknacker gejagt wurde, durfte danach bis in die Nacht getanzt werden. (md)