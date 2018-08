dpa

Potsdam (dpa) Das Land Brandenburg würdigt zum elften Mal mit einem Preis das Engagement für die Integration von Zugewanderten.

Auf den Integrationspreis 2018 können sich ab sofort Einzelpersonen, Verbände, Vereine, Initiativen, Firmen und Kommunen entweder selbst bewerben oder dafür vorgeschlagen werden, wie das Sozialministerium am Sonntag in Potsdam mitteilte. Die Bewerbungsfrist ende am 14. Oktober, die Preisverleihung ist für Januar 2019 geplant. Der Preis ist mit einer Gesamtsumme von 5000 Euro dotiert.