Hopfen und Malz in Deutschland offenbar verloren

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Bierfans unter uns Männern müssen jetzt ganz stark sein. Ein Hopfenabend im Biergarten des Altstadtquartiers brachte am Freitagabend traurige Wahrheiten ans Licht. Eckhardt Kurth, schon seit DDR-Zeiten als Beschäftigter der Mifa (Mineralwasserfabrik) im Bierfachhandel, arbeitet heute für den Getränkehändler Rössler und kennt sich aus mit Biersorten, Brauereien, Trends und Statistiken. In ein Quiz verpackt stellte er seine Zuhörer in Sachen Bier auf die Wissensprobe und ließ mit einer Verkostung Biersorten raten.

Nach der blamablen WM-Pleite beim Fußball müssen die Deutschen jetzt auch noch einstecken, dass sie längst auch keine Bier-Weltmeister mehr sind. So hoch, wie der Pro-Kopf-Verbrauch an Bier in den 1960er- bis 1990er-Jahren in der Biernation Deutschland noch war, ist er heute nur noch in Tschechien: Mehr als 140 Liter trinkt dort heute statistisch jeder Einwohner im Jahr. Deutschland mit „nur“ noch 101 Litern liegt mittlerweile hinter Ländern wie Namibia und Irland.

Zeitgleich, erklärt Kurth, schießt sie Zahl der Brauereien in Deutschland in die Höhe. 1492 sind es mitttlerweile. „Das ist ein Trend zu regionalen Sorten. Das Turmbrauhaus damals kam nur etwas zu früh. Damals wollte keiner trübes Bier, das man aus dem DDR-Handel gewöhnt war. Heute sind kleine Brauereien mit regionalen Bieren im Trend“, erzählt der 64-Jährige.

Kurth ließ die Gäste raten, von wann das bayerische Reinheitsgebot stammt (1516), wie viele Biermarken in Deutschland produziert werden (knapp 6000), was eine Python ist (isolierte Bierleitung) und wie viele Zacken der Kronkorken hat (21). Wer hatte bei den 19 Fragen die Nase vorn? Eine Frau schaffte als Beste elf richtige Antworten.

Bei der Bierverkostung ohne Etikett ließ Eckhardt Kurth vier Probanden Jever Pilsner, Krombacher Alkoholfrei, Erdinger Dunkel, Köstritzer Schwarzes und Zwickel kosten. Wieder hatte die einzige Frau den richtigen Riecher oder Geschmack. Bitter für die geschlagene Männerwelt. Doch noch ist Hopfen und Malz, wichtigste Zutaten des Bieres, nicht verloren. Im Oktober soll die Gasthausbrauerei Brauwerk am Altstadtquartier eröffnen. Vielleicht steigt dann der Bierkonsum ja wieder.(md)