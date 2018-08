Das Bett wird zur Opernbühne

Elke Lang

Mixdorf (MOZ) Der Glanz schöner Stimmen und Melodien und das heitere Temperament junger Künstler wurde wie in jedem Jahr an drei Tagen des Wochenendes vom Publikum begeistert gefeiert. Oper-Oder-Spree war mit einem „Dramatischen Bett im Schlaubetal“ zu Gast in der ausverkauften Scheune der Ragower Mühle.

Wer noch nicht weiß, was man in, auf und vor einem Bett so alles anstellen kann und welche Emotionen da geweckt werden, der hat die „Oper in der Scheune“ verpasst, die zu den drei Vorstellungen gehört, in denen die Teilnehmer des Internationalen Opernkurses zeigen, was sie in diesem gelernt haben.

In einem Jahr bildete auf der Bühne der Scheune eine Bar den Mittelpunkt der Handlung, ein anderes Mal ein Tisch und nun war ein Bett zur eigentlichen Bühne geworden. „Das ist wie im richtigen Leben, da ist das Bett auch die Bühne“, lachte Lars Franke, der die Regie geführt hat. Die Idee sei durch die Oper „Die Hochzeit des Figaro“ entstanden, der fünf Mal im Programm vertreten ist. Er schmunzelt mit Schalk in den Augen: „Durch Figaro fiel das Bett von Zeus aus dem Olymp ins Schlaubetal.“ Die jungen Leute behandelten es ziemlich respektlos, setzten oder legten sich nicht nur drauf, sondern sprangen und tanzten ausgelassen darauf herum.

In nächtlich-blauer Beleuchtung entwickelte sich gleich zu Beginn ein turbulentes Kommen und Gehen, ein Eilen und Hin- und Herhuschen. Die schönsten Liebesgesänge erklangen nicht nur mit großer Stimme, sondern die Verwicklungen, Verzweiflungen und Glücksgefühle wurden auch lebensecht gespielt. Die Gesangslehrerin Snezana Nena Brzakovic war zufrieden: „Die Reaktionen der Sänger aufeinander im Ensemble sind sehr schön. Die ‚Scheune‘ ist immer ein Prüfstein für uns, ob sie zusammenpassen und sich in den zehn Tagen entwickelt haben.“ Sie lobte auch den neuen musikalischen Leiter Georgios Vagianos, der kurzfristig für Andreas Lisius eingesprungen ist und alles in gewohnter Qualität bewältigt hat.

Die Handlung, die zu beliebten Gesangspartien neu erfunden wurde, ist ziemlich verwickelt. Sarastro begrüßt seine Gäste in der „Heiligen Scheune“, wo sich zum Beispiel Tamino in die schlafende Rosina verliebt, Porgy und Bess ihr „erstes Date“ haben und Papageno Ännchen und Lucia. Den Höhepunkt mit Gänsehautfeeling bildeten der Zigeunerchor und Azucenas „Stride la vampa“ aus Verdis „Troubadour“. Ganz zum Schluss ließ Purcells „Hush, no more“ aus Fairy Queen, ein ruhiger A-cappella-Gesang, die klaren Stimmen noch einmal aufleuchten.

Regine Lindner aus Berlin und Albrecht Hübner aus Radebeul hatten sich zum Konzert an der Ragower Mühle mit fünf Familienmitgliedern getroffen. Ihnen gefiel „die jugendlich-spritzige Art“, die stimmliche Qualität vor allem der Sängerinnen und die kurzweilige, humorvolle Dramaturgie. „Es ist eine schöne Sache für die Teilnehmer, die sich hier auf der Bühne ausleben können, und für uns ein Erlebnis, Oper so anders, so leicht und heiter präsentiert zu bekommen“, fasste der Radebeuler begeistert zusammen. Arnold Bischinger bestätigte als Leiter Festivals diese Besonderheit der Oper in der Scheune als die „Lust auf dramaturgisch unkonventionelle Lesarten im Umgang mit klassischem Repertoire und die sich daraus ergebende Entdeckung ungeahnter gesanglicher wie darstellerischer Möglichkeiten.

Das Projekt Oper Oder-Spree wird in dieser Woche mit weiteren Proben fortgesetzt. Am Sonnabend endet die Meisterklasse mit einer festlichen Operngala auf dem Beeskower Burghof. Dabei werden preise an die besten jungen Sänger verliehen. Die Galas wird am Sonntag auf dem Kreuzhof des Klosters Neuzelle wiederholt. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Restkarten gibt es am Museumstresen der Burg und unter www.operoderspree.de sowie an offiziellen Reservix-Ticketverkaufsstellen.