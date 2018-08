Der Kurfürst kommt zur Jubiläumsfeier

Jörg Kotterba

Groß Lindow (MOZ) Hunderte hatten am Sonnabend in Groß Lindow „den Kanal“ noch lange nicht voll. Sie feierten ab 11 Uhr bis in den Spätnachmittag hinein das 350-jährige Bestehen des Friedrich-Wilhelm-Kanals. Und wie! Selbst prominenter Besuch schaute an diesem Tag extra vorbei.

Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg gab sich Sonnabend in Große Lindow die Ehre. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Herzogin Dorothea von Braunschweig und Lüneburg, überquerte er zum Auftakt des großen Volksfestes mit dem Boot „seinen“ Kanal. Den hatte man vor 350 Jahren, im August 1668, in seinem Beisein eingeweiht und dann später in Friedrich-Wilhelm-Kanal umgetauft.

Der 44-jährige Groß Lindower Dennis Schulze und seine Elisabeth schlüpften am Sonnabend in Samt und Seide und damit in die Rollen des Großen Kurfürsten und seiner Gattin. „Dieser wunderschöne Ort am Rande des Schlaubetals ist unser Lebensmittelpunkt. Da ist es fast logisch, sich – in welcher Form auch immer – einzubringen“, meinte Dennis Schulze.

Er ist Mitglied des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal, kurz FSO genannt. Der rührt seit acht Jahren für Brieskow-Finkenheerd, Groß Lindow, Vogelsang, Wiesenau und Ziltendorf und damit für seine Flussauen-Landschaften zwischen Oder, Friedrich-Wilhelm-Kanal, Schlaube und dem Oder-Spree-Kanal immer wieder ordentlich die Werbetrommel.

Erfolgreich, wie Lukasz Kaczmarek am Sonnabend mit Blick auf die zahlreichen und bestgelaunten Festbesucher ahnen konnte. Der 39-jährige Slubicer ist FSO-Geschäftsführer und kam im Ruderkahn gehörig ins Schwitzen. Er war es schließlich, der den Mann, der Preußen schuf, nebst Gattin in Höhe der Preussenstuben ins Ruderboot einlud und zum Festplatz vis-á-vis nahe der Anlegestelle des Treidelkahns übers Kanalwasser schipperte.

Chefin der Preussenstuben, an der erst vor wenigen Wochen die Tour de MOZ Station gemacht hatte, heißt Martina Gerstenberg. Sie war, wie alle vom Veranstaltungs-Team betonten, die „Macherin“ des großen Kanalfestes. „Mit der Vorbereitung hatten wir schon vor mehr als einem Jahr begonnen. Das war ein Stück Arbeit. Viele Hände haben mitgewirkt. Heute werden wir belohnt. Alles scheint zu klappen. Sogar das Wetter spielt mit und prasselt nicht mit Augusthitze auf unsere historischen Kostüme“, strahlte die Gastronomin. Von vielen Festbesuchern habe sie so viel Lob gehört. „Ich kam vor 15 Jahren aus Berlin nach Groß Lindow. Der Tag heute bestätigt mir wieder: Du hast mit diesem Zipfel Erde die richtige Wahl getroffen.“

Die richtige Wahl traf nach eigenen Aussagen auch Karl-Heinz Schmidt. „In Ostbrandenburg ist ja an diesem Wochenende so viel los. Kanalfest – das war ein Reizwort für uns“, erzählte der 64-jährige Frankfurter. Er kam mit Ehefrau Karin (59) und freute sich, „Landsleute“, wie er sagte, die „Frey-Fähnlein der Hansestadt zu Frankenforde“ wiederzusehen. „Die Truppe kenne ich schon seit zwei Jahrzehnten. In ihren historischen Kostümen sind sie mal Stadtwache beim Frankfurter Stadtfest Bunter Hering, dann wieder bei der Schlacht von Kunersdorf dabei“, weiß Schmidt.

Thomas Wahl hat derweil mit Historie viel am Hut. Der Diplom-Ingenieur ist Chef des Frankfurter Vereins und hatte zum Kanalfest etliche seiner Mitglieder, die alle in mittelalterlichen Kostümen gekleidet waren, mitgebracht. Hatte sich der Verein die Kostüme wie Haube, Bluse und Rock für die Mägde und Stehkragenhemd, Bundhose und Wams für die Wachmänner in den „Gründerjahren“ noch ausgeliehen, so besitzt heute jedes Mitglied eigene Gewänder und oft auch selbst gebaute historische Waffen.

„Wir hätten auch nach Neuzelle, zum Landesböllertreffen, reisen können. Aber mit den Groß Lindowern sind wir gut bekannt. Ist ja auch ein tolles Fest“, lobte Thomas Wahl.