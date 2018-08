Schwarzer Schmusekater findet Zuhause

Renate Meliß

Ladeburg Der Tag begann für den kleinen schwarzen Kater äußerst vergnüglich. Froh sprang er schon in einem der Zimmer im Katzenhaus umher, als verleihe Hoffnung ganz neue Kräfte. Gegen 11 Uhr tauchte die Zukunft in Gestalt von Familie Burmeister/Jahn aus Bernau auf. „Ich bin heute morgen aufgewacht, und mein erster Gedanke war – heute holen wir uns eine Katze aus dem Tierheim“, erzählt Steffi Jahn.

Eine gute Idee, denn am Samstag hatte das Tierheim einen Tag der offenen Tür. „Der kleine Schwarze war gleich als Erster an der Tür“, so Norbert Burmeister. Gemeinsam mit Tochter Nele wurden alle Katzen inspiziert, dann ging’s zur ersten direkten Kontaktaufnahme ins Zimmer. „Der ist goldig, der Kumpel, er muss gedacht haben: Die sind meine und kam gleich zum Schmusen an“, freut sich das Familienoberhaupt über das kleine energiegeladene Fellknäuel. Inzwischen ist der vier Monate alte Kater schon in seinem neuen Zuhause in Bernau-Süd.

Insgesamt vier Katzen fanden ein neues Heim, wie Frank Ehlert vom Tierschutzverein Niederbarnim als Träger der Einrichtung mitteilt. „Bei Interessenten für Hunde prüfen wir immer erst noch, ob es mit dem Gassigehen klappt, oder ob beispielsweise der Vermieter die Haltung aktzeptiert. Glücklich ist auch Familie Unruh aus Berlin-Karow. Sie haben Hund Pixi dabei, um die Hundeanlage, die um sechs Zimmer erweitert wird, anzusehen. Seit 1996 sind sie selbst engagierte Mitglieder im Tierschutzverein Niederbarnim.

16 Quadratmeter gefliest mit Fußbodenheizung, Auslauf und Lüftung stehen für je zwei Hunde zur Verfügung. Kein Vergleich mit den alten Boxen. Alles wurde mit Landesfördermitteln erweitert. „Für weitere elf Hundezimmer erwarten wir in den nächsten zwei Wochen den Fördermittelbescheid“, sagt Frank Ehlert. Etwa 25 bis 30 Hunde sind derzeit untergebracht sowie insgesamt 32 Katzen. Die Pension ist ebenfalls gut ausgelastet, sodass sich bei geplanten Urlauben immer eine rechtzeitige Voranmeldung empfiehlt. Sowohl Hunde, Katzen als auch Kleintiere und Exoten werden zur Betreuung angenommen.

500 Besucher sind bis zum Mittag schon gekommen. Das Interesse ist groß. (mes)