Nadja Voigt

Neuenhagen (MOZ) Unter dem Motto „Junge Künstler stellen sich vor“ hatte der Verein „Konzerte in Schlössern und Herrenhäusern der Mark Brandenburg“ am Sonnabendnachmittag ins Schloss Neuenhagen eingeladen. Im fast schon übervollen Saal im Erdgeschoss trafen dabei Kunstgenießer aus Berlin und ganz Brandenburg auf zwei Nachwuchskünstler: Mayumi Kanagawa und Konstantin Bruns. Die 1994 in Frankfurt (Main) geborene japanisch-amerikanische Violinistin fing bereits mit vier Jahren an, zu musizieren. Seither nimmt ihre Karriere an Fahrt auf und sie musizierte bereits auf der ganzen Welt. Seit vier Jahren auch mit dem gebürtigen Magdeburger Konstantin Bruns, Jahrgang 1993. Der Cellist ist nach seinem Studium an der Berliner Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ dort seit dem vergangenen Jahr als Dozent tätig. Solo und im Duett boten die beiden jungen Musiker dem Publikum gefällige aber auch anspruchsvolle Werke von Joseph Haydn, Eugene Ysaye, Johann Sebastian Bach und Zoltan Kodaly. Gekonnt mischten sie dabei die Auswahl der Stücke und gestalteten so einen abwechslungsreichen Nachmittag bis in die frühen Abendstunden hinein.

Das nächste Konzert des Vereins „Konzerte in Schlössern und Herrenhäusern der Mark Brandenburg“ findet im September auf Schloss Liebenberg statt. Er hat sich 1994 gegründet und es sich zur Aufgabe gemacht, junge Nachwuchsmusiker zu fördern, indem er ihnen in der besonderen Atmosphäre historischer Orte Brandenburgs Auftritte in Kammerkonzerten ermöglicht.